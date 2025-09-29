Γερμανία: Κέρδισε στο λότο και ξέχασε για 6 μήνες το «χρυσό» δελτίο των 15,3 ευρώ στην τσέπη του

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας Γερμανός από την Έσση ότι ήταν ο μέγας υπερτυχερός της λοταρίας που διεξήχθη στις 29 Μαρτίου και χάριζε στον πρώτο νικητή το ποσό των 15,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία Lotto Hessen, ο νικητής είχε παίξει το «χρυσό» δελτίο πριν από έξι μήνες ωστόσο το είχε ξεχάσει στην τσέπη του μπουφάν του με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει ότι είχε γίνει... εκατομμυριούχος. Μόλις την περασμένη εβδομάδα βρήκε το δελτίο μέσα στην ντουλάπα αφού ξεκρέμασε το μπουφάν και ανακάλυψε ότι η τύχη του είχε χαμογελάσει απλόχερα.

«Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι αναζητούσαν τον τυχερό νικητή και σκέφτηκα: πώς μπορεί να είναι κανείς τόσο βλάκας που να μην εμφανίζεται για να εισπράξει τα κέρδη του;» αφηγήθηκε ο κάτοικος της πόλης της δυτικής Γερμανίας.

Ο τυχερός και η σύζυγός του σχεδιάζουν με τα χρήματα να αγοράσουν έναν καινούριο καναπέ και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Μάλιστα και οι δυο ορκίστηκαν, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, να μην αποκαλύψουν ποτέ στον περίγυρό τους ότι είναι οι μεγάλοι νικητές.

Οι περισσότεροι νικητές της λοταρίας επικοινωνούν με τις εταιρείες στοιχημάτων συνήθως μέσα σε δύο εβδομάδες από την κλήρωση, όπως αναφέρει η εταιρεία Lotto Hessen σε ανακοίνωση που έδωσε μετά την εξαργύρωση του δελτίου στα μέσα ενημέρωσης.