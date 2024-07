Κιμ Καρντάσιαν: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές στην Ελλάδα πάνω στο σούπερ γιοτ του Τζεφ Μπέζος

Η Κιμ Καρντάσιαν ολοκλήρωσε τις διακοπές της, στην Ελλάδα και αποφάσισε να μοιραστεί μια σειρά από φωτογραφίες με τους ακολούθους της, στο Instagram.

Η 43χρονη πέρασε χρόνο στα ελληνικά νησιά με την παρέα του Τζεφ Μπέζος και της αρραβωνιαστικιάς του, Λόρεν Σάντσεζ.

Συγκεκριμένα, η Κιμ Καρντάσιαν, μαζί με την αδελφή της, Κένταλ Τζένερ, και τη μητέρα τους, Κρις, βρέθηκαν στις Σπέτσες με το σούπερ γιοτ του Μπέζος «Koru» για να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι. Μαζί τους ήταν και ο σύντροφος της Κένταλ, Bad Bunny και η Κέιτ Χάντσον

Στις φωτογραφίες που ανέβασε για πρώτη φορά στον λογαριασμό της στο Instagram, η Κιμ Καρντάσιαν ποζάρει πάνω στο σούπερ γιοτ του μεγιστάνα της Amazon φορώντας μια γκρι αποκαλυπτική μπλούζα, ενώ έχει βγάλει τα μαύρα, ψηλοτάκουνα παπούτσια της.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών με φόντο το ηλιοβασίλεμα έγραψε: «Sunset sail».

Μετά την Ελλάδα, η επιχειρηματίας και εκατομμυριούχος βρίσκεται στην Ινδία για τον γάμο της χρονιάς, του πλουσιότερου άνδρα της χώρας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η διάσημη οικογένεια Καρντάσιαν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Σύσσωμη η οικογένεια είχε βρεθεί στη Μύκονο πριν από χρόνια.

Οι εικόνες από τις ανέμελες διακοπές της οικογένειας, αλλά και τα ξέφρενα πάρτι είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω του reality «Keeping Up with The Kardashians», στο οποίο πρωταγωνιστούσαν τότε.