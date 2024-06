Κιμ Καρντάσιαν - Κένταλ Τζένερ: Η συνάντηση με τον Τζεφ Μπέζος στις Σπέτσες

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς για την Κιμ Καρντάσιαν και την ετεροθαλή αδελφή της Κένταλ Τζένερ. Οι δύο διάσημες τηλεπερσόνες ταξίδεψαν και φέτος στη χώρα μας για ολιγοήμερες διακοπές και μάλιστα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με έναν από τους πιο ισχυρούς άνδρες του πλανήτη.

Η Κιμ Καρντάσιαν και η Κένταλ Τζένερ βρέθηκαν στις Σπέτσες, όπου έφτασαν με υπερπολυτελή θαλαμηγό και μάλιστα συναντήθηκαν με τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος επίσης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο νησί. Οι δύο influencers πάντως, προς το παρόν δεν έχουν αποκαλύψει στα social media το πού βρίσκονται, αλλά δεν αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν με τουρίστες που τις αναγνώρισαν.

Όπως ανέφερε «Το Πρωινό» οι δύο αδελφές πιθανότατα ταξίδεψαν με το σκάφος του Τζεφ Μπέζος, ενώ συνοδεύονται από την επίσης διάσημη μητέρα τους, Κρις Τζένερ, αλλά και από τον ράπερ Bad Bunny, με τον οποίο όπως όλα δείχνουν η Κένταλ Τζένερ έχει επανασυνδεθεί μετά τον σύντομο χωρισμό τους.

Οι δύο αδελφές με τη μητέρα τους και την παρέα τους δείπνησαν μαζί με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας και τη σύντροφό του, σε εστιατόριο του νησιού.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η διάσημη οικογένεια Καρντάσιαν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Σύσσωμη η οικογένεια είχε βρεθεί στη Μύκονο πριν από χρόνια. Οι εικόνες από τις ανέμελες διακοπές της οικογένειας, αλλά και τα ξέφρενα πάρτι είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω του reality «Keeping Up with The Kardashians», στο οποίο πρωταγωνιστούσαν τότε.