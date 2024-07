Κιμ Κατράλ: Αποκάλυψε αν επιστρέφει ή όχι ως Σαμάνθα Τζόουνς στο «Sex and the City»

Η απάντηση τελικά δόθηκε από την ίδια την πρωταγωνίστρια μέσα από τα social media καθώς οι φήμες σχετικά με το «And Just Like That» άρχισαν να κυκλοφορούν αυτόν τον μήνα μετά από δημοσίευμα του Life & Style ότι «ευρέως πιστεύεται πως η Κατράλ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην τρίτη σεζόν του spin off του Sex and the City και σύμφωνα με εσωτερικές πληροφορίες της σειράς, «απλώς περιμένει την κατάλληλη στιγμή που θα το ανακοινώσει».

Η Βρετανο-Καναδή ηθοποιός απαντώντας σε ένα tweet διέψευσε την είδηση: «Αχ, είναι τόσο ευγενικό, αλλά δεν ισχύει».

Σημειώνεται ότι στο φινάλε της 2ης σεζόν, η σταρ έκανε μία σύντομη εμφάνιση, με σκηνή κατά την οποία «η Σαμάνθα καλεί την παλιά της φίλη Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), από το Λονδίνο, καθισμένη στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου και λέγοντας ότι η πτήση της καθυστέρησε και δεν θα μπορέσει να φτάσει στο αποχαιρετιστήριο δείπνο που ήταν στο παλιό διαμέρισμα της Κάρι».

Ο τρίτος κύκλος της σειράς «And Just Like That», αναμένεται να επιστρέψει το 2025 από το Max.

Η Σίνθια Νίξον, η αγαπημένη μας Μιράντα της σειράς, σε πρόσφατη συνέντευξή της εξήγησε: «Νομίζω ότι αυτό είναι το σπουδαίο στο "And Just Like That". Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τα όρια. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα ίδια παλιά πράγματα που κάποτε ήταν σοκαριστικά και τώρα τα έχετε συνηθίσει».