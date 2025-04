Γενέθλια για τη Σαμάνθα Φοξ - Η απόλυτη ανδρική φαντασίωση των '80ς κλείνει τα 59

Η Σαμάνθα Φοξ, η Αγγλίδα τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο, που το άστρο της μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980, γεννήθηκε μια ημέρα σαν σήμερα πριν από 59 χρόνια.

Το απόλυτο sex symbol των '80ς γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου 1966 στο Μάιλ Εντ, στην περιοχή Τάουερ Χάμλετς του Λονδίνου. Έγινε ευρέως γνωστή με τα ποπ τραγούδια της δεκαετίας του 1980 «Touch Me (I Want Your Body)», «I Wanna Have Some Fun» και «Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)» που ξεσήκωναν τους έφηβους - και όχι μόνο - της εποχής.

Η Samantha Fox ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο σε ηλικία 16 ετών, αφού την ανακάλυψε η φωτογράφος μόδας Géraldine Larkin. Αργότερα επιλέχθηκε ως ένα από τα κορίτσια της σελίδας 3 της βρετανικής ταμπλόιντ The Sun, όπου πόζαρε αρκετές φορές μόνο με τα... απαραίτητα.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/TOLGA BOZOGLU

Το 1984, ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα με το single «Touch Me (I Want Your Body)», το οποίο έγινε επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Το 1986, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Touch Me», το οποίο έφτασε στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άλμπουμ πιστοποιήθηκε ως χρυσό και πούλησε πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Η Fox έχει κυκλοφορήσει επτά άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας της, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου της, 21st Century Fox, το 1995. Έχει επίσης παίξει σε αρκετές ταινίες, όπως στην ταινία επιστημονικής φαντασίας The Last Warrior (1984) και στην ταινία τρόμου Evil Spirits (1990). Το 2019, η Φοξ εισήχθη στο Hall of Fame των Βρετανών μουσικών.

Από τη δεκαετία του '90, όχι μόνο έχει δηλώσει την πίστη της ως αναγεννημένη χριστιανή, αλλά και έχει γιορτάσει το coming out της ως λεσβία. Η ζωή και η καριέρα της χαρακτηρίζονται από αλλαγές και αντιφατικά στοιχεία που την καθιστούν μια συναρπαστική αλλά και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.