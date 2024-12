Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από μοντέλο της Victoria’s Secret έγινε εισαγγελέας, παρουσιάστρια και τώρα πρέσβης

Την πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των ΗΠΑ αναμένεται να έχει η Ελλάδα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ορκίζεται πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου, επέλεξε για αυτήν τη θέση την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και αρραβωνιαστικιά του γιου του εκλεγμένου προέδρου, παρά τις πρόσφατες φήμες για χωρισμό, είχε μια μακρά, πολυκύμαντη ζωή, από την καριέρα ως εισαγγελέας στην Καλιφόρνια μέχρι τον ενεργό ρόλο που είχε στις εκστρατείες του Τραμπ και στη συγκέντρωση χρημάτων για τη νίκη του.

Ποια είναι η όμως 55χρονη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ; Ακολουθούν οι σημαντικότεροι σταθμοί στη ζωή της, όπως τους παρουσίασε το περιοδικό People.

Τα παιδικά χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο και η καριέρα ως εισαγγελέας

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεννήθηκε το 1969 στο Σαν Φρανσίσκο. Έχασε τη μητέρα της όταν ήταν μόλις 10 ετών.

Πήγε σχολείο εκεί και στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνια. Μετά την αποφοίτησή της, η Γκίλφοϊλ γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο. Στη διάρκεια των σπουδών της, έκανε πρακτική στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, κάτι που τη βοήθησε αργότερα να ξεκινήσει μια καριέρα ως εισαγγελέας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / Φωτ.: ΕΡΑ

Το 1994, αποφοίτησε από τη Νομική και έπιασε δουλειά στο ίδιο γραφείο που είχε κάνει πρακτική. Αργότερα, η Γκίλφοϊλ μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου προσλήφθηκε ως αναπληρώτρια εισαγγελέας, εργαζόμενη σε υποθέσεις ενηλίκων και ανηλίκων. Μάλιστα, στη διάρκεια της παραμονής της εκεί, διακρίθηκε ως κορυφαία εισαγγελέας.

Λίγα χρόνια αργότερα επέστεψε στο Σαν Φρανσκίσκο και υπηρέτησε ως βοηθός εισαγγελέα αλλά και ως υπεύθυνη εισαγγελέας για την κακοποίηση των ζώων της πόλης. Εργάστηκε εκεί μέχρι το 2004.

Μοντέλο και ηθοποιός

Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν στη Νομική Σχολή, δούλεψε και ως μοντέλο προκειμένου να πληρώνει για τις σπουδές της.

«Ήξερα ότι ήθελα να πάω στη Νομική Σχολή και κατέληξε να είναι ένας πολύ καλός τρόπος να το πληρώσω. Έκανα μόντελινγκ για ρούχα, μαγιό και εσώρουχα, συμπεριλαμβανομένης της Victoria’s Secret!», ανέφερε στο People το 2014. «Γνώρισα πάρα πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους μέσω του μόντελινγκ και πραγματικά έμαθα πολλά για την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση».

Η πρώην εισαγγελέας ασχολήθηκε επίσης και με την υποκριτική. Μάλιστα υποδύθηκε τη δικηγόρο στην ταινία Happy Even After το 2004.

Συνεργάτιδα του Larry King και παρουσιάστρια στο Fox News

Το 2004, η Γκίλφοϊλ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει καριέρα στα media. Υπέγραψε για να παρουσιάσει την τηλεοπτική σειρά Court Both Sides και εργάστηκε ως νομική αναλύτρια για πολλά προγράμματα, όπως το Good Morning America, το Larry King Live και το Anderson Cooper 360.

Στη συνέχεια, το 2006, η Γκίλφοϊλ εντάχθηκε στο προσωπικό του Fox News ως παρουσιάστρια της εκπομπής The Lineup. Όταν η εκπομπή σταμάτησε, παρέμεινε στο κανάλι και εργάστηκε ως νομική αναλύτρια και συνεργάτιδα σε εκπομπές όπως το The O’ Reilly Factor και το Hannity. Το 2011, προσλήφθηκε ως συμπαρουσιάστρια του The Five και τρία χρόνια αργότερα, υπέγραψε επίσης ως συμπαρουσιάστρια του Outnumbered.

Η αποχώρηση και οι φήμες για σεξουαλική παρενόχληση

Παρά το γεγονός ότι υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με το Fox News το 2017, αποχώρησε απότομα από το τηλεοπτικό δίκτυο τον Ιούλιο του 2018. Ενώ είπε ότι εγκατέλειψε οικειοθελώς τη θέση της, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά από μέρους της στο χώρο εργασίας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / Φωτ.: ΕΡΑ

Αν και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς μίας πρώην βοηθού της ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από εκείνη, ο New Yorker ερεύνησε την υπόθεση, αποκαλύπτοντας ότι η Γκίλφοϊλ είχε έρθει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την πρώην βοηθό της. Η ίδια το αρνήθηκε.

Αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή της από το Fox News, τον Φεβρουάριο του 2023, άρχισε να παρουσιάζει τη δική της εκπομπή στην πλατφόρμα Rumble.

Πρώτη Κυρία του Σαν Φρανσκίσκο

Ενώ ζούσε στο Σαν Φρανσίσκο, η Γκίλφοϊλ ήρθε κοντά με τον Γκάβιν Νιούσομ, πολιτικό και μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2001 και όταν, δυο χρόνια αργότερα, ο Νιούσομ εξελέγη δήμαρχος της πόλης, η Γκίλφοϊλ έγινε Πρώτη Κυρία του Σαν Φρανσίσκο.

Τον Ιανουάριο του 2005, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του. Μετά αποκαλύφθηκε ότι ο Νιούσομ είχε σχέση με τη σύζυγο του διευθυντή της εκστρατείας του. Ο σημερινός κυβερνήτης της Καλιφόρνια παραδέχτηκε την απιστία και είπε ότι «λυπόταν βαθιά» για αυτό το γεγονός.

Λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Νιούσομ, το 2006, η Γκιλφόιλ παντρεύτηκε στον επιχειρηματία και κληρονόμο εταιρίας επίπλων, Eric Villency. Με αυτόν απέκτησε και έναν γιο την ίδια χρονιά, τον Ronan Anthony, αποκαλώντας τον στα social media «την πιο όμορφη ευλογία». Το ζευγάρι χώρισε το 2009 όταν ο Ronan ήταν 3 ετών.

Παθιασμένη οπαδός του Τραμπ

Επί χρόνια, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν παθιασμένη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ. Τον γνώρισε αρχικά σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη το 2004.

«Νομίζω ότι έχω πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο. Απολαμβάνω μια πολύ απλή και αυθεντική, πολύ γνήσια σχέση, μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα», δήλωσε το 2017, όταν ο Τραμπ βρισκόταν στην πρώτη του θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αρκετές φορές μάλιστα υπήρξαν φήμες ότι υπήρξε υποψήφια για το ρόλο της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ, κάτι το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

«Είμαι πατριώτισσα και θα ήταν τιμή να υπηρετήσω τη χώρα», είχε σημειώσει η Γκίλφοϊλ σε συνέντευξη στο The Mercury News.

«Νομίζω ότι θα ήταν μια συναρπαστική δουλειά. Είναι μια προκλητική δουλειά και χρειάζεται κάποιον πραγματικά αποφασισμένο και συγκεντρωμένο, έναν εξαιρετικό στην επικοινωνία, με βαθιά γνώση, για να μπορέσει να χειριστεί αυτή τη θέση», ανέφερε.

Παρά το γεγονός ότι δεν έγινε ποτέ μέλος της πρώτης διοίκησης του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συνέχισε να είναι ένθερμη υποστηρίκτρια στις εκστρατείες του.

Μετά την αποχώρησή της από το Fox News, η Γκίλφοϊλ βοήθησε στην εκλογή υποψηφίων για τον Τραμπ. Συμμετείχε επίσης ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία Τραμπ το 2020, όταν και τελικά ο μεγιστάνας έχασε από τον Τζο Μπάιντεν.

Η Γκίλφοϊλ συνέχισε να υποστηρίζει τον Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία το 2024, δίνοντας ομιλίες, συμμετέχοντας σε συγκεντρώσεις και γυρνώντας την Αμερική για να συγκεντρώσει χρήματα για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Τραμπ αλλά και του γιου του.

Η σχέση με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ

Η Γκίλφοϊλ συνδέθηκε για πρώτη φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ (Ντον Τζούνιορ) το 2018, με εκείνον να βρίσκεται σε διαδικασία χωρισμού με την πρώην γυναίκα του, Βανέσα.

Μάλιστα, η πρώην σύζυγος του Τραμπ Τζούνιορ τον υπερασπίστηκε, όταν εκείνος άρχισε να εμφανίζεται δημόσια στα social media με την Γκίλφοϊλ.

«Οι προσπάθειες που θα κάνουν οι άνθρωποι για να επιτεθούν σε μια γυναίκα απλώς και μόνο επειδή βγαίνει με τον Ντον», έγραψε η Βανέσα στο X (πρώην Twitter). «Είμαστε χωρισμένοι για πάνω από 9 μήνες και σεβόμαστε ο ένας τις αποφάσεις και την ιδιωτική ζωή του άλλου. Θα επικεντρωθούμε στο να μεγαλώσουμε τα υπέροχα παιδιά μας».

Από το 2019, η Γκίλφοϊλ και ο Ντον Τζούνιορ εμφανίζονταν πλέον πολύ συχνά μαζί, από τα γενέθλια της παρουσιάστριας όταν έγινε 50 ετών μέχρι το χρόνο που περνούσαν στην έπαυλη του Τραμπ στο Mar-a-Lago αλλά και στο Λευκό Οίκο.

Το 2021, το ζευγάρι αγόρασε ένα κτήμα στη Φλόριντα. Οι δυο τους πήραν την απόφαση ότι θα μεγαλώσουν από κοινού τα παιδιά από τους προηγούμενους γάμους τους.

Ο αρραβώνας

«Είμαστε πολύ αφοσιωμένοι και πολύ ερωτευμένοι. Είναι ο αγαπημένος μου. Νιώθω ήδη παντρεμένη και αφοσιωμένη, 100%», δήλωσε η Γκίλφοϊλ στο Successful Philanthropy το 2021. «Το να είμαι γυναίκα του θα ήταν... φανταστικό. Λατρεύω απόλυτα την οικογένεια», είπε.

Η Γκίλφοϊλ έχει δηλώσει επίσης ότι αυτή και ο Ντον Τζούνιορ έχουν μια «παραδοσιακή» σχέση.

«Μου αρέσει να φροντίζω τον Ντον, όπως είδα τη μητέρα μου να φροντίζει με αγάπη τον πατέρα μου», είπε σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό Metropolitan Palm Beach το 2022.

«Βάζω τα δυνατά μου για να βεβαιωθώ ότι έχει όλα όσα χρειάζεται -φτιάχνοντας καφέ το πρωί, μαγειρεύοντας τα αγαπημένα μας γεύματα, βάζοντας πλυντήριο και φροντίζοντας το σπίτι μας».

Την Πρωτοχρονιά του 2022, Γκίλφοϊλ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ανακοίνωσαν -εμμέσως πλην σαφώς- τον αρραβώνα τους.

Σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, έδειξε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο δάχτυλό της.

«Απόψε ήταν πολύ ξεχωριστό, γιορτάζοντας τα γενέθλια του Ντον Τζούνιορ», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας. «Ντον, είσαι δυνατός, έξυπνος, θαρραλέος, αστείος και ο έρωτας της ζωής μου. Ανυπομονώ να περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας μαζί. Σ’ αγαπώ».

Λίγες μέρες αργότερα, ο αρραβώνας του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε. Σε μια ανάρτησή της για τον Άγιο Βαλεντίνο, η Γκίλφοϊλ αποκάλεσε τον Ντον Τζούνιορ αρραβωνιαστικό της.

Οι φήμες για χωρισμό

Ωστόσο, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα τα πράγματα έχουν αλλάξει, με τη φημολογία για χωρισμό να είναι έντονη, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Μάλιστα, σύμφωνα με το Page Six, ο Ντον Τζούνιορ βρίσκεται ήδη σε άλλη σχέση.

«Ο Ντον και η Κίμπερλι δεν τα πήγαιναν καλά τον περασμένο χρόνο», ανέφερε μια πηγή. «Γίνονται λογομαχίες στο Mar-a-Lago μπροστά σε κόσμο. Τίποτα τρελό, αλλά ξέρεις πότε ένα ζευγάρι τσακώνεται. Μαλώνουν δημόσια», πρόσθεσε.

Φωτό: Chip Somodevilla/Getty Images

Πάντως, το βράδυ των εκλογών η Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με την οικογένεια Τραμπ.

Εν μέσω της αβεβαιότητας για το τι πραγματικά συμβαίνει με το ζευγάρι, ήρθε η ανακοίνωση ότι ο Τραμπ επέλεξε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η ίδια αποδέχτηκε θερμά αυτή τη θέση. Μένει να δούμε αν ο Τραμπ Τζούνιορ θα κάνει και αυτός εμφανίσεις στην Ελλάδα.