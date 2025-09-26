Κλαίρη Κατσαντώνη: Η σπάνια εμφάνιση της «Ελένης» της επιτυχημένης σειράς «Το ρετιρέ»

Μας συστήθηκε ως «Ελένη» στην τηλεοπτική σειρά του Γιάννη Δαλιανίδη «Το ρετιρέ», που γνώρισε τεράστια επιτυχία την δεκαετία του '90 και υποδύθηκε την σύντροφο του «Ιάσονα», δηλαδή του Παύλου Ευαγγελόπουλου. Η Κλαίρη Κατσαντώνη παρά την επιτυχία που γνώριζε εκείνη την εποχή και την πολλά υποσχόμενη πορεία της, αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στην υποκριτική, αφού έκτοτε δεν την ξαναείδαμε πουθενά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Espresso» η ηθοποιός αποφάσισε να εστιάσει στην προσωπική της ζωή και να δημιουργήσει οικογένεια. Αφού συνέβη αυτό και ύστερα από την απόκτηση δύο παιδιών, η Κλαίρη Κατσαντώνη άφησε πίσω της το επάγγελμά της και μοναδική της προτεραιότητα έγινε η οικογενειακή ζωή, μακριά από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, εξακολουθεί να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Παύλο Ευαγγελόπουλο και την Τζόυς Ευείδη.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε, σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις της, στο Κηποθέατρο Παπάγου, καθώς είχε πάει να παρακολουθήσει την παράσταση «Ιλαριοπούλα», έναν θεατρικό μονόλογο της φίλης της Ευτυχίας Μοσχάκη.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη, απήλαυσε την παράσταση και συναντήθηκε με αγαπημένους της συναδέλφους όπως η Νάντια Μουρούζη και η Ελένη Κρίτα.