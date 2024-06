Κλωτσοπατινάδα στα κόμματα, ομοψυχία στη Βουλή για F35 και φρεγάτες

Ας ξεκινήσω από όσα αφορούν τον Σύριζα, όπου και κάθε μέρα που περνά η κρίση μεγαλώνει. Ο φόβος, μαθαίνω του περιβάλλοντος Κασσελάκη, είναι μήπως υπάρξει συσπείρωση βουλευτών και προκαλέσουν με αφορμή το κλείσιμο της Αυγής, «αντι-Κασσελάκιο» μέτωπο. Έτσι, η απόφαση που ανακοίνωσε από τις ΗΠΑ, όπου ακόμα βρίσκεται, για συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, είναι στην λογική να τους αφήσει να τα πουν και να εκτονωθούν. Μόνον που το κλίμα στην Κουμουνδούρου είναι εκρηκτικό.

Συνεργάτες του προέδρου, από αυτούς που ξέρουν καλύτερα το κομματικό περιβάλλον του Σύριζα, εισηγούνται τώρα, να χαμηλώσει τους τόνους και να αφήσει «να φέρει η ραστώνη του καλοκαιριού την ηρεμία». Μάλιστα ένας εξ αυτών, από τους κεντρικούς υποστηρικτές του στον αγώνα για την προεδρία που βλέπει το αρνητικό κλίμα, πρότεινε, στις συνεδριάσεις των οργάνων αλλά και γενικότερα να σταματήσει να λέει περίπου πως «αυτός είμαι και αυτός είναι ο δικός μου Σύριζα και αν δεν σας αρέσει να βγάλετε άλλο πρόεδρο», γιατί κάτι τέτοιες εκφράσεις προκαλούν τους απέναντι πως όπως του είπε «δεν έχουν και τίποτα να χάσουν»….

Τα στρατόπεδα ΠΑΣΟΚ

Στα του ΠΑΣΟΚ, τώρα, όπου σιγά-σιγά συγκροτούνται τα στρατόπεδα των αντιπάλων που θα διεκδικήσουν το φθινόπωρο την ηγεσία του πάλαι ποτέ κραταιού κινήματος. Προς το παρόν έχουμε τρία ή τέσσερα στρατόπεδα, αλλά όπως μου λέει παλαιό στέλεχος του κινήματος, που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, μετά την συνεδρίαση της ΚΕ την Κυριακή, μπορεί να έχουμε και περισσότερα στρατόπεδα που όμως, στην πορεία προς τις εκλογές του φθινοπώρου, θα μειώνονται δια της συγχωνεύσεως. Κάποιοι, μου λέει εμφανίζονται ως διεκδικητές, ώστε να διαπραγματευτούν- νομίζουν- με καλυτέρους όρους με κάποιο από τα πρώτα ονόματα ελπίζοντας στην επόμενη μέρα. Για παράδειγμα μου έφερε τον κ. Χριστοδουλάκη, που ενώ όλο αυτό το διάστημα, ο ίδιος εμφανιζόταν ως αντίπαλο δέος στον Ανδρουλάκη, ξαφνικά «τα βρήκε» με τον δήμαρχο και τον στηρίζει για την Προεδρία. Βέβαια, το «Χάρη πάμε;» και η θετική απάντηση την επόμενη του δήμαρχου, ήταν ένα στημένο για επικοινωνιακούς λόγους «θέατρο», μια και οι δυο είναι εδώ και καιρό πολιτικοί φίλοι και συνομιλούν συνεχώς. Ο νεαρός Χριστοδουλάκης, μου λέει ο συνομιλητής μου, είδε ότι δεν περπατάει δική του υποψηφιότητα, οπότε αποφάσισε να στηρίξει Δούκα και αν εκλεγεί, να είναι αυτός πρώτο όνομα στην Βουλή, μια και ο δήμαρχος δεν είναι βουλευτής. Τώρα, αν η στήριξη αυτή θα κάνει καλό στον δήμαρχο δεν το ξέρω, μια και ο κ. Χριστοδουλάκης έχει αρκετούς «εχθρούς» στο ΠΑΣΟΚ που θεωρούν πως «ο νεαρός βιάζεται πολύ».

Θέμα Προεδρίας

Επειδή στην συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, αλλά και στα «πηγαδάκια» των βουλευτών μετά την συνεδρίαση έγινε συζήτηση και για την πιθανότητα επανεκλογής της κ. Σακελλαροπούλου στην Προεδρία της ΝΔ, ρώτησα χθες βουλευτή που γνωρίζει τις σκέψεις του Μ. Μαξίμου τι ακριβώς συμβαίνει.

Σας μεταφέρω την ουσία των όσων μου είπε, μια και μου το είπε με πολλά λόγια, που σημαίνει ότι και αυτός δεν είναι 100% σίγουρος για τις απόψεις του πρωθυπουργού. Η άποψη του κ. Μητσοτάκη, λοιπόν με βάση τα όσα μου είπε, για την επανεκλογή της σημερινής Προέδρου της Δημοκρατίας «συνεχίζει να υπάρχει αλλά είναι αδυνατισμένη». Κι αυτό γιατί βλέπει ότι υπάρχει αντίδραση βουλευτών αλλά και κομματικού ακροατηρίου. Έτσι, τώρα σκέφτεται και άλλες επιλογές.

Όταν τον ρώτησα για τα ονόματα πολιτικών που αρχίσαν πάλι να κυκλοφορούν( Σαμαράς, Καραμανλής, Τασούλας), μου είπε πως δεν βλέπει να προκρίνεται πολιτικός και μάλιστα ενεργός. Για την περίπτωση Πικραμένου, λέει πως αν ήταν θα τον είχε κάνει το 2020, άσε που δεν γίνεται δεύτερη συνεχομένη φορά δικαστικός ενώ για την κ. Γιάννα Αγγελοπούλου, μου είπε πως οποίοι κυκλοφορούν το όνομα αυτό, το λένε για να το κάψουν (αν και δεν βλέπει καμμιά τέτοια προοπτική έτσι κι αλλιώς, λέει). Αυτά ως σήμερα. Γιατί το θέμα θα έχει συνέχεια.

Διαδικασία εκτόνωσης

Τον ρώτησα επίσης αν τίθεται θέμα «κομματικών ποινών» για βουλευτές που αντέδρασαν έντονα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπως για παράδειγμα ο κ. Σαλμάς, αλλά η απάντηση ήταν κατηγορηματική.

Κανένα θέμα. Η συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων είναι για να λένε ελευθέρα τις απόψεις τους τα μέλη, πόσο μάλλον οι βουλευτές, μου είπε. Και κάτι τελευταίο για την ΚΟ της ΝΔ. Ορισμένοι , έσπευσαν να «καρφώσουν» τον νέο υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Γ. Μυλωνάκη, ότι δεν είχε παρέμβει πυροσβεστικά, ώστε να μην υπάρχουν πολλές αρνητικές φωνές στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μόνον που όπως μαθαίνω δεν του είχε ανατεθεί κανένα τέτοιο καθήκον, μια και ο πρωθυπουργός, ήθελε να μιλήσουν όσο περισσότεροι βουλευτές ελεύθερα, ώστε και να ακούσει τις απόψεις που κυκλοφορούν αλλά και για να υπάρξει εκτόνωση του κλίματος. Όσο για τα παραμύθια, ότι μετά την συνεδρίαση ο πρωθυπουργός κάλεσε τον Γ. Μυλωνάκη και «του τράβηξε το αυτί», γιατί δεν είχε ηρεμήσει τους βουλευτές, μάλλον αποτελούν «κακίες» κάποιων που ίσως ήθελαν την θέση ή δεν τους αρέσει να υπάρχει κάποιος «ενδιάμεσος» με τον πρωθυπουργό.

Η μάχη στην Ευρωβουλή

Μια και συνομιλούσα με άνθρωπο που είναι στα μέσα και στα έξω του Μ. Μαξίμου, ενδιαφέρθηκα να μάθω και για τα του ΕΛΚ, στις Βρυξέλλες. Τι έγινε, ρώτησα και ο Β. Μεϊμαράκης, δεύτερη φορά ευρωβουλευτής τώρα, δεν κατάφερε να βγει αντιπρόεδρος στο ΕΛΚ. Με κοίταξε κάπως ειρωνικά θα έλεγα, και μου είπε, όχι δεν κατάφερε να βγει, από τους 11 υποψηφίους για 10 θέσεις αντιπροέδρων βγήκε εντέκατος. Και τι θα γίνει τώρα, με την ψηφοφορία για αντιπροεδρία του Ευρωκοινοβουλίου, ρώτησα μια και οι πληροφορίες λένε πως ο πρωθυπουργός σκέφτοταν να τον προτείνει για μια θέση αντιπροέδρου εκεί. Δύσκολα μου είπε τα πράγματα, αν και το σώμα τώρα και οι ισορροπίες είναι άλλες, αλλά πρόσθεσε, «πως να προτείνεις για αντιπρόεδρο του σώματος κάποιον που δεν εξέλεξες αντιπρόεδρο της δικής σου κοινοβουλευτικής ομάδας».

Επι τη ευκαιρία να μην ξεχάσω πως ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μανιάτης, αν και το κίνημα έχει μόνον τρεις ευρωβουλευτές, βγήκε αντιπρόεδρος στην δική του κοινοβουλευτική ομάδα, των «Σοσιαλιστών - Δημοκρατών».

Ομοψυχία για F35 και φρεγάτες

Πράσινο φως για την αγορά των F-35 αλλά και για την ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα των αμερικάνικων φρεγατών constellation και μάλιστα με ελληνικές προδιαγραφές και πιθανότητες συνεργασίας στην κατασκευή τους σε ελληνικά ναυπηγεία, πήρε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας, χθες από την αρμόδια επιτροπή εξοπλισμών της Βουλής. Και μαθαίνω ότι είναι ικανοποιημένος από τα όσα έγιναν στην συνεδρίαση, γιαυτό και σε δήλωση του αμέσως μετά την συνεδρίαση εξέφρασε «μεγάλη ικανοποίηση για το επίπεδο της συζήτησης, αλλά και τη συναίνεση που σε βασικά θέματα διαμορφώθηκε». Ο κ. Δένδιας παρουσίασε το πρόγραμμα για τα F-35, εξήγησε τι διαπραγματευόμαστε και τις αμερικάνικες φρεγάτες, αλλά και ότι προχωρά το πρόγραμμα ανακαίνισης των υπαρχόντων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ώστε να αποτελούν πλοία πρώτης γραμμής, μέχρι να ενταχθούν στο ΠΝ οι νέες αμερικάνικες φρεγάτες.

Ερωτηματικά προκάλεσαν τόσο σε βουλευτές όσο και στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων που ήταν παρόντες, ορισμένες αναφορές του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ναυάρχου Αποστολάκη σε σχέση με τους εξοπλισμούς. Μάλιστα, βουλευτής της συμπολίτευσης, ξαφνιασμένος από ορισμένες τοποθετήσεις - ερωτήσεις του κ. Αποστολάκη, ρωτούσε συνάδελφους του και αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την συνεδρίαση, αν έχουν εξήγηση γιατί λέει όλα αυτά ο ναύαρχος. Η απάντηση συνάδελφου του ήταν «άσε, θα τα μαζέψει αργότερα όπως έκανε και με τις δηλώσεις για τα μαύρα χρήματα στα κόμματα». Και στην ομήγυρη έπεσε γέλιο….

Περιορισμός στις Σπέτσες

Τελικά έπεσε ο «πέλεκυς» της δικαιοσύνης στην οικογένεια Κουτσολιούτσου για το ομώνυμο χρηματιστηριακό σκάνδαλο, αλλά βρε παιδί μου, δεν λες ήταν αυτό που λέμε σαν το σφυρί του Thor αν σκεφτούμε πόσοι (και κυρίως πόσο) ζημιώθηκαν από τις κακουργηματικές τους πράξεις. Πέραν του Τζώρτζη που θα εκτίσει ποινή 11 ετών στην φυλακή (με τη συζήτηση αναστολής να μην έχει συζητηθεί ακόμη), ο κύριος Δημήτρης (που έφαγε 17 χρόνια) και η κυρία Καίτη (που έφαγε 10) ήδη αποφασίστηκε ότι λόγω ηλικίας θα εκτίσουν την ποινή τους σε κατ’ οίκον περιορισμό. Δεν γνωρίζω εάν επιτρέπεται, αλλά αν δεν κάνω λάθος διατηρούν το εξοχικό στις Σπέτσες, όπου ενδεχομένως να ζητήσουν να μείνουν κατά τον περιορισμό αυτό. Δεν κρίνω τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, αλλά μου θυμίζει κάτι σαν τη σκηνή στην ταινία Goodfellas, όπου οι Ιταλοί μαφιόζοι της Νέας Υόρκης όταν συνελήφθησαν, εξέτιαν την ποινή τους σε μία «σουίτα» στις φυλακές όπου καθημερινά κατέφθαναν αστακοί και καραβίδες τους οποίους μαγείρευαν με pasta και σκορδάκι, που ψιλόκοβε επιδέξια ο (ηθοποιός) Paul Sorvino. Θα το θυμάστε, ταινία του Σκορσέζε ήταν.

Χάθηκε στην Κίνα

Επίσης, για την ίδια υπόθεση εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πως το ελληνικό κράτος δεν έχει εντοπίσει τον CFO, Γιάννη Μπεγέτη (τον μικρόσωμο για τον οποίο σας έλεγα χθες) που καταδικάστηκε μεν αλλά παραμένει ασύλληπτος. Πριν σχεδόν 30 χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν εντοπίσει τον Κοσκωτά με «μέσα» που σε σύγκριση με τα σημερινά, θεωρούντο αστεία. Εκτός κι αν οι κινέζοι συνεργάτες των Κουτσολιούτσων (που γνωρίζουν πόσα ξέρει ο Μπεγέτης) τον καλύπτουν τόσο καλά για να αποφύγουν τα χειρότερα...

Συναινετικό διαζύγιο

Σας έλεγα χθες ότι για την τελική διαμόρφωση στη σχέση μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και των ΕΛΠΕ (Helleniq Energy, με συγχωρείτε) θα πρέπει να προσδιορισθεί η μεταξύ τους σχέση. Δηλαδή οι όροι του διαζυγίου. Και πριν αλέκτωρ λαλείσαι, ο Ανδρέας Σιάμισης το έκανε... Όπως είπε η Helleniq Energy έχει πάψει να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια και επομένως δεν έχει νόημα να είναι μέτοχος σε μια εταιρεία ως απλός παρατηρητής. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «υπάρχει μια συζήτηση που βρίσκεται σε καλό επίπεδο μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ» για το ποσοστό των ΕΛΠΕ. Και κατέληξε πως η πλέον ρεαλιστική λύση (εφόσον δεν προχώρησε η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας) που υπήρχε προ ετών υπό σχεδιασμός «είναι να αποχωρήσουμε».

Όλα όσα αξίζουν

Παρασκευή σήμερα και πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού με τη διασκέδαση, προτείνουμε ότι ενδιαφέρον έχουμε συναντήσει.

Δύο τιτάνες της κινηματογραφικής μουσικής σε μια «αντιπαράθεση» με τα καλύτερα soundtracks όλων των εποχών! The Music of Hans Zimmer VS John Williams, 9 - 10 Ιουλίου, στο Δημ. Θέατρο Λυκαβηττού

Ο John Williams, βραβευμένος με πέντε Βραβεία Oscars, τέσσερις Golden Globes, επτά BAFTA και είκοσι τρία βραβεία GRAMMYS, είναι Αμερικανός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας. Kατέχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για OSCAR, 52 υποψηφιότητες, μετά τον Walt Disney. Το 2005, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου διάλεξε το μουσικό θέμα του Πόλεμου των Άστρων ως το σπουδαιότερο soundtrack όλων των εποχών.

Ο Hans Zimmer, βραβευμένος με δύο Βραβεία Oscars, δύο Golden Globes και τέσσερα βραβεία GRAMMYS, είναι Γερμανός συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Έχει συνθέσει μουσική για πάνω από 100 ταινίες, πολλές τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσα τους το βασικό θέμα της θρυλικής σειράς The Crown του Netflix, και για ντοκιμαντέρ σχετικά με τη φύση και την άγρια ζωή που παρουσίασε ο David Attenborough.

Hans Zimmer and his orchestra, ζωντανή συναυλία στην Μπολόνια τον Μάιο του 2023:

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου, στο κήπο του Μεγάρου ο Στάθης Άννινος, συνοδεύει ζωντανά με τους Δημήτρη Κλωνή και Ραφαήλ Μελετέα το αριστουργηματικό «Εργαστήριο του Δρ. Καλιγκάρι» του Ρόμπερτ Βίνε. Ο υπνωτιστής Δρ. Καλιγκάρι, ο υπνοβάτης Τσέζαρε, και μια σειρά μυστήριων νυχτερινών δολοφονιών «στοιχειώνουν» τον Κήπο του Μεγάρου μέσα ποικίλες μουσικές προσμίξεις και τους ήχους πιάνου, τσέμπαλου, ντραμς, μπάσου, Fender Rhodes και αναλογικών synthesizers. Η ταινία είναι το κορυφαίο βωβό δημιούργημα του γερμανικού εξπρεσιονισμού και μαζί με το Θωρηκτό Ποτέμκιν, θεωρείται η σημαντικότερη ίσως ταινία στην εξέλιξη του κινηματογράφου.

Καροτσέρης (M. Χατζηδάκης), Στάθης Άννινος solo.

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Duran Duran, την Πέμπτη 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι σπουδαίοι Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα για να παρουσιάσουν ένα show βασισμένο στον πρωτοποριακό ήχο και ύφος τους, τα οποία έχουν με συνέπεια διευρύνει τα όρια της μουσικής, της μόδας και της τέχνης καθ' όλη τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας τους. Μαζί τους, ένα απ’ τα πιο επιτυχημένα dance/pop σχήματα των τελευταίων ετών, οι Sofi Tukker.

Οι Duran Duran έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ έχουν σημειώσει 21 Top 20 επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έγραψαν το μοναδικό θέμα του James Bond που έφτασε στο #1 στις ΗΠΑ, ενώ ο David Lynch σκηνοθέτησε το εξαιρετικό "Duran Duran: Unstaged" το 2014.

Sofi Tukker - Throw Some Ass: