Κωνσταντίνου και Ελένης: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Μαΐου σύμφωνα με το εορτολόγιο

Σήμερα, 21 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των:

Κωνσταντίνου και Ελένης

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωσταντίνος, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωσταντίνα, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια

Ελένη, Έλενα, Ελεάννα, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λένγκω, Λενιώ, Ελεονόρα, Ελεονώρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκι, Νίτσα, Νέλη

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού

Τον Νοέμβριο του 2001 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως «Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη» (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).

Ο διεθνής οργανισμός επ’ ευκαιρία της σημερινής ημέρας, απευθύνει έκκληση στα κράτη - μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις, που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Μαΐου

878 Μετά από πολιορκία οκτώ μηνών, οι Συρακούσες καταλαμβάνονται από τους Αγλαβίδες της Ιφρικίγια.

879 Ο Πάπας Ιωάννης Η΄ δίνει τις ευλογίες του στον Μπράνιμιρ της Κροατίας και στον κροατικό λαό, αναγνωρίζοντας έτσι το κράτος της Κροατίας.

1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταλαμβάνει τη Ζαράκοβα Αρκαδίας.

1864 Τα Επτάνησα ενώνονται επίσημα με την Ελλάδα.

1927 Ο Τσαρλς Λίντμπεργκ προσγειώνεται στο Παρίσι, ολοκληρώνοντας την πρώτη πτήση χωρίς σταθμό πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό στην Ιστορία.

1938 «Εδώ Αθήναι», με τον τίτλο αυτό βγήκε στον αέρα η πρώτη επίσημη εκπομπή της τότε ΥΡΕ (Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών) από τους ραδιοθαλάμους Ζαππείου στην Αθήνα.

1986 Γεννιούνται τα πρώτα τρίδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα.

1998 Ο δικτάτορας της Ινδονησίας Σουχάρτο παραιτείται.

2005 Η Ελλάδα κατακτά την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «My number One», ερμηνευμένο από την Έλενα Παπαρίζου.

2006 Το Μαυροβούνιο αποφασίζει σε δημοψήφισμα με πλειοψηφία 55.5% την ανακήρυξή του σε ανεξάρτητο κράτος και τη διάλυση του ομόσπονδου κράτους της Σερβίας και Μαυροβουνίου

2006 Η Αναστασία Κωστάκη γίνεται η πρώτη Ελληνίδα καλαθοσφαιρίστρια που, σε επίσημο ματς, φορά τη φανέλα των 4 φορές πρωταθλητριών WNBA Comets στο Houston εναντίον της San Antonio Silver Stars μπροστά σε 11.000 θεατές. Αγωνίστηκε 18 λεπτά και σημείωσε 10 πόντους με τη φανέλα νούμερο 55.

Γεννήσεις στις 21 Μαΐου

1471 Άλμπρεχτ Ντύρερ, Γερμανός ζωγράφος

1688 Αλεξάντερ Πόουπ, Άγγλος ποιητής

1844 Ανρί Ρουσσώ, Γάλλος ζωγράφος

1850 Τζουζέπε Μερκάλι, Ιταλός ηφαιστειολόγος

1910 Τζίνα Μπαχάουερ, Ελληνίδα πιανίστρια

1921 Αντρέι Ζαχάρωφ, Ρώσος φυσικός

1972 The Notorious B.I.G., Αμερικανός ράπερ

1986 Μάριο Μάντζουκιτς, Κροάτης ποδοσφαιριστής

1986 Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλληνας τραγουδιστής

Θάνατοι στις 21 Μαΐου

987 Λουδοβίκος Ε΄, βασιλιάς των Φράγκων

1471 Ερρίκος ΣΤ', βασιλιάς της Αγγλίας

1639 Τομάζο Καμπανέλα, Ιταλός θεολόγος

1686 Ότο φον Γκέρικε, Γερμανός επιστήμονας

1964 Τζέιμς Φρανκ, Γερμανός φυσικός

1995 Βαγγέλης Πρωτοπαππάς, Έλληνας ηθοποιός

1999 Φρέντυ Γερμανός, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας

2000 Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, Αγγλίδα συγγραφέας

2013 Τρέβορ Μπόλντερ, Άγγλος μπασίστας (Uriah Heep)