Για σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία όπως το δημογραφικό , την μετανάστευση και το brain drain μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής στην παρέμβασή του στο συνέδριο Star Forum 2024 που διοργανώνει φέτος ο STAR Κεντρικής Ελλάδος, με θέμα τη Δημογραφική Κρίση.

«Ωρολογιακή βόμβα το δημογραφικό»

Μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε σε εθνικό συναγερμό με αφορμή το δημογραφικό που όπως είπε κινδυνεύει να καταστεί «υπαρξιακό πρόβλημα» αφού «είναι μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του έθνους και ως εκ τούτου το κρισιμότερο εθνικό θέμα στα χρόνια που έρχονται!». Πρόσθεσε δε ότι «οι επιπτώσεις του είναι πολυεπίπεδες και υπό συνθήκες δραματικές καθώς οδηγούν σε συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, σε αδυναμία στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος, σε ασφυξία της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή».

«Οι βλέψεις της Τουρκίας δεν θα αλλάξουν»

Ο κ. Καραμανλής συνέδεσε το δημογραφικό και με το εθνικό και τις σχέσεις μας με τη γείτονα εκτιμώντας ότι «οι ηγεμονικές βλέψεις της Τουρκίας δεν θα αλλάξουν έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου». Πρόσθεσε δε ότι «ούτε επιτρέπονται ούτε συγχωρούνται αυταπάτες». Αντιθέτως τόνισε ότι «επιβάλλεται σθένος, εγρήγορση, αποφασιστικότητα, ομοψυχία για την αντιμετώπισή τους. Προφανώς η πληθυσμιακή ευρωστία συνιστά κρίσιμη παράμετρο για την εθνική ασφάλεια και την υπεράσπιση των εθνικών δικαίων» όπως τόνισε.

Πυρά στην Ευρώπη για κατάρρευση κοινωνικού μοντέλου

Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε πυρά και στην Ευρώπη τονίζοντας ότι «παρότι έχει αρχίσει κάποια δημόσια συζήτηση για το δημογραφικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχει γίνει επαρκώς και ευρέως αντιληπτή η σημασία του και η κρισιμότητα των συνεπειών του σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής».



Μίλησε για «πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια και ανατρέπουν σταδιακά το κοινωνικό μοντέλο της μεταπολεμικής Ευρώπης» με έμφαση στην «ανελαστική δημοσιονομική αυστηρότητα», τις «δραστικές περικοπές στην πρόνοια και την στήριξη των ασθενέστερων ομάδων» , την « εργασιακή ανασφάλεια» που έχουν ως αποτέλεσμα όπως είπε να «δημιουργούν ένα πλαίσιο που υπονομεύει την κοινωνική συνοχή, μεγαλώνει τις κοινωνικές ανισότητες, κάνει πιο δύσκολη την προοπτική των νέων και ως εκ τούτου αφήνει αρνητικό αποτύπωμα και στην δημογραφική εξέλιξη».

Στη συνέχεια ο κ. Καραμανλής στηλίτευσε την άποψη «ότι οι μαζικές μεταναστευτικές ροές είναι ρεαλιστική λύση για την συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης» σημειώνοντας ότι «ο αριθμός των μεταναστών που απαιτείται για την σταθεροποίηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας στα επόμενα χρόνια, είναι τεράστιος. Υπολογίζεται σε 3,2 εκατομμύρια νεοεισερχόμενους ετησίως». Και τόνισε: «Προφανώς η σκέψη αυτή δεν συνιστά λύση. Αντιθέτως εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, αφού μία τόσο μαζική εισροή μεταναστών θα προκαλέσει μετά βεβαιότητάς κοινωνική αναταραχή, διατάραξη της κοινωνικής συνοχής και πολιτική αστάθεια».

«Αδιανόητη η αθρόα μετανάστευση»

Ειδικά δε για την Ελλάδα είπε: « Είναι αδιανόητη η αθρόα και ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση ανθρώπων που δεν είναι διατεθειμένοι να σεβαστούν τους κανόνες, την νομιμότητα, τις αντιλήψεις και τον αξιακό κώδικα του κράτους υποδοχής. Ειδικά μάλιστα για χώρες εκτεθειμένες σε απειλές και κινδύνους όπως η Ελλάδα, όταν πρόκειται για ανθρώπους που πολλές φορές δεν ξέρουμε ούτε καν από που προέρχονται, ποιων ενεργούμενα μπορεί να είναι, εάν αποτελούν εθνικό κίνδυνο ή όχι».

Το μήνυμα στις ευρωπαϊκές ηγεσίες

Απευθυνόμενος στις ευρωπαϊκές ηγεσίες σημείωσε: Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες οφείλουν να αφουγκραστούν προσεκτικά και να απαντήσουν πειστικά στις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά αυτών που πλήττονται από τα φαινόμενα αυτά και βλέπουν τις ζωές τους να αλλάζουν προς το χειρότερο. Οφείλουν να σκύψουν στα προβλήματά τους, να ακούσουν τις ανησυχίες τους, να εξηγήσουν ότι νοιάζονται πραγματικά γι αυτούς.. Αφ’ υψηλού ελιτίστικες συμπεριφορές δεν χωρούν. Απαξιωτικοί και υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί απλώς ρίχνουν λάδι στην φωτιά. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από σεβασμό στις αξίες, τις παραδόσεις τους και τις ρίζες τους τον πατριωτισμό και την εθνική τους ταυτότητα, το ρόλο της οικογένειας, την θρησκευτική τους πίστη. Έχουν ανάγκη να πειστούν ότι δεν μπορεί στο όνομα ενός δικαιωματισμού να μην γίνονται εξ ίσου σεβαστά τα δικά τους δικαιώματα».

«Μακρόπνοη στρατηγική με διευρυμένα μέτρα μονιμότερου χαρακτήρα»

Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το ζητούμενο δεν είναι η υιοθέτηση μόνο κάποιων θετικών μέτρων αποσπασματικού χαρακτήρα αλλά μια μακρόπνοη, συνεκτική στρατηγική. Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος του « too little too late», δηλαδή πολύ λίγο, πολύ αργά. Άλλωστε κάποια μέτρα ήδη έχουν ληφθεί και αρκετά έχουν εξαγγελθεί, είναι ανάγκη όμως να διευρυνθούν και να αποκτήσουν μονιμότερο χαρακτήρα.

«Η χώρα υστερεί σε αξιοκρατία, διαφάνεια και ασφάλεια»

Αναφερόμενος δε στο brain drain και με αφορμή σχετική έρευνα ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι σχετικά με τις εξασφαλίσεις που ζητούν οι νέοι για επαναπατρισμό «την πρώτη θέση καταλαμβάνουν η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η ασφάλεια, πιο πάνω από το επίπεδο αμοιβών και παροχών. Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι η χώρα υστερεί σε αυτούς τους τομείς. Δύσκολο να αποπειραθεί κανείς να τους διαψεύσει. Συνεπώς η ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεών μας ως κράτος στην εμπέδωση κανόνων αξιοκρατίας, στην ταχεία και αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης και στην προστασία των πολιτών από την εγκληματικότητα καθίστανται εκ των πραγμάτων θεμελιώδεις προτεραιότητες» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός και κατέληξε:

«Εθνικός Συναγερμός»

«Μην περιμένουμε να βελτιωθούν τα πράγματα στο διεθνές στερέωμα. Όλα δείχνουν ότι θα γίνουν χειρότερα, πιο ρευστά, πιο αβέβαια, πιο επικίνδυνα! απειλητικά σύννεφα βαραίνουν τον ορίζοντα και είναι υψηλή η πιθανότητα να βρεθούμε σε καταιγίδες. Ειδικά για την χώρα μας που βρίσκεται σε ένα τόσο κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι.

Είναι σε αυτές τις συνθήκες που ο Ελληνισμός πρέπει να επιβιώσει και να σταθεί όρθιος. Μια από τις μεγαλύτερες, προοπτικά ίσως η μεγαλύτερη, από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι το δημογραφικό. Αν δεν δράσουμε τώρα, άμεσα, αποφασιστικά θα καταστεί πρόβλημα υπαρξιακό. Δεν σας μιλώ πολιτικά, μην κάνετε λάθος, κι ακόμα λιγότερο δεν σας μιλώ κομματικά. Σας μιλώ εθνικά. Πρέπει να δράσουμε τώρα και να δράσουμε σθεναρά! Οι απαντήσεις που ψάχνουμε είναι ορατές και περνούν από την συνείδησή μας. Αρκεί να την ακούσουμε που σημαίνει εθνικό συναγερμό!!!»

