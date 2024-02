Κώστας Τουρνάς: «Είναι κάπως fast food τα πράγματα στην τηλεόραση»

Καλεσμένος στην εκπομπή Καλύτερα Αργά στο Action 24, ήταν ο Κώστας Τουρνάς, την Πέμπτη το βράδυ. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για την καριέρα και την προσωπική του ζωή, ενω σχολίασε και την ελληνική τηλεόραση με έναν αρκετά ιδιαίτερο τρόπο:

«Νομίζω ότι είναι κάπως fast food τα πράγματα στην τηλεόραση. Εξαιρώ, ας πούμε, ότι έχουν γίνει φιλότιμες προσπάθειες στον τομέα των σειρών και υπήρξε και ένας ανταγωνισμός εκεί που είναι κάτι το οποίο πάντα βοηθάει τα πράγματα.

Το πολιτικό σκέλος, το πολιτιστικό σκέλος, εάν εξαιρέσεις τα σίριαλ, οι ψυχαγωγικές εκπομπές και όλα αυτά μού μοιάζουν σαν να γίνονται στο πόδι. Νομίζω επίσης ότι συμμετέχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα εχέγγυα και τα προσόντα για να συμμετέχουν σε αυτά. Αυτά όμως τώρα τα λέω πολύ γενικά χωρίς να έχω να πω κάτι συγκεκριμένο».

Στη συνέχεια ο Κώστας Τουρνάς, αποκάλυψε πως έχει βρει το άλλο του μισό και μίλησε για τις επιλογές που έκανε στην προσωπική του ζωή:

«Έχω βρει το άλλο μου μισό στη ζωή! Δεν μπορείς να μένεις αλλιώς, οι άνθρωποι φεύγουν. Είχα πειρασμούς στη δουλειά και δεν σταματάει ποτέ. Αυτή είναι η ζωή μας. Τώρα πώς την οδηγείς και τη φέρνεις its up to you. Δεν είχα κανέναν λόγο να παντρευτώ αν δεν ήμουν έτσι. Δεν συντηρώ τίποτα. Η καθημερινή τριβή από μόνη της δημιουργεί κάποιες μικρές υποχωρήσεις, βήματα μπρος. Δεν μπορείς να το κάνεις πλάνο. Άμα χρειάζεται υποχωρώ, μου είναι εύκολο!

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το σημείο που ο Κώστας Τουρνάς μίλησε για τον Βλάσση Μπονάτσο και την απώλεια του, ενώ αποκάλυψε και το πως αντιμετωπίζει εκείνον τον θάνατο:

«Πριν από 2-3 μέρες κάναμε μια κουβέντα στο σπίτι και αυτό που είπα είναι πόσο άδικα και γρήγορα έφυγε ο Βλάσης Μπονάτσος. Ένας άνθρωπος τόσο ζωντανός. Όφελος να τον είχαμε ανάμεσά μας! Ο Βλάσσης ήταν ένας ανησύχαστος άνθρωπος, βαθιά αισιόδοξος, με πίστη στους ανθρώπους.

Το τετελεσμένο για μένα δεν επιδέχεται ούτε σκέψεις, ούτε συναίσθημα. Δεν με φοβίζει ο θάνατος. Αν τον επεξεργαστείς στο κεφάλι σου γίνεται ένας τεράστιος φόβος με πολλά γεννητούρια. Δεν τον επεξεργάζομαι, δεν τη βάζω στο κεφάλι μου να την καταλάβω, να δημιουργήσω πιθανότητες. Δεν με απασχολεί. Όταν ξέρεις από μικρό παιδί την έννοια της αποχώρησης, είναι πολυτέλεια να την σκέφτεσαι. Δηλητηριάζεις τη ζωή σου!».