Κωτσόβολος: Γιορτάζει 4 χρόνια δίπλα στους gamers με το “Here to Play”

Η Κωτσόβολος κλείνει 4 χρόνια δίπλα στους gamers με το Here to Play και με αφορμή τον εορτασμό, διοργανώνει μια σειρά από μοναδικά gaming activations σε συνεργασία με τη Mastercard, προσφέροντας μια ανεκτίμητη εμπειρία στους λάτρεις του gaming.

Η καμπάνια “Here to Play Anniversary with Mastercard”, έχει ήδη ξεκινήσει με μεγάλο online διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται ήδη και θα ολοκληρωθεί στις 8 Ιανουαρίου. Ο πρώτος μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα full gaming set up για μια ανεκτίμητη εμπειρία που θα μπορέσει να ζήσει στο χώρο του σπιτιού του, ενώ άλλοι 4, στο πλαίσιο του εορτασμού των 4 χρόνων, θα κατακτήσουν κορυφαία gaming δώρα. Κάθε επιπλέον αγορά με κάρτες Mastercard αυξάνει τις συμμετοχές και ταυτόχρονα τις πιθανότητες για νίκη*.

Παράλληλα, από τις 5 έως τις 14 Δεκεμβρίου, 10 κορυφαίοι creators από διαφορετικά gaming communities ενώνονται online, συμμετέχοντας σε challenges μαζί με gamersαπό όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, στις 18:00, η δράση κορυφώνεται με ένα Giant Meet ‘n Play Challenge στο Twitch του Gamers Lounge, όπου όλοι μαζί θα ζήσουν το απόλυτο gaming experience, με τους νικητές να κερδίζουν μοναδικά gaming δώρα.

Επιπλέον, ένα μοναδικό Anniversary Meet n’ Play Event για τον εορτασμό των 4 χρόνων θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα Κωτσόβολος στο The Mall Athens (επίπεδο 0), το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 17:00. Οι fans του League of Legends και του F1 24, του Minecraft και του Fortnite, αλλά και όσοι θέλουν να αντιμετωπίσουν τον TheRock7 ή τον Lagmasterpice ή προτιμούν τον Back1itUp ή τον HackyPixelz, θα έχουν την ευκαιρία να τους συναντήσουν από κοντά, να αναμετρηθούν σε 4 πίστες με αυτούς τους 4 κορυφαίους creators σε top gaming challenges, διεκδικώντας κορυφαία δώρα τεχνολογίας και gaming.

Ζήσε και εσύ τη δική σου #PricelessExperience παρέα με την Κωτσόβολος και το “Here to Play”. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις και τους διαγωνισμούς με αφορμή το “Here to Play Anniversary with Mastercard”, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: https://heretoplay.kotsovolos.gr/