📅 Cristiano Ronaldo has now scored a goal in:



2002 ✅

2003 ✅

2004 ✅

2005 ✅

2006 ✅

2007 ✅

2008 ✅

2009 ✅

2010 ✅

2011 ✅

2012 ✅

2013 ✅

2014 ✅

2015 ✅

2016 ✅

2017 ✅

2018 ✅

2019 ✅

2020 ✅

2021 ✅

2022 ✅

2023 ✅

𝟮𝟬𝟮𝟰 🆕



Longevity ♾ pic.twitter.com/yU6Iv6OURK