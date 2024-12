Κυριακή 15 Δεκεμβρίου με ανοιχτά μαγαζιά και σούπερ μάρκετ - Πρεμιέρα αύριο για εορταστικό ωράριο

Με την έναρξη του εορταστικού ωραρίου 2024, την Πέμπτη 12/21 ξεκινά και το σερί με τις Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά.

Αναλυτικά, τα καταστήματα που μπορούν να λειτουργούν προαιρετικά τις εξής ημερομηνίες:

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ δεν έχουν ανακοινώσει ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή. Συνήθως, όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market και Μασούτης, επιλέγουν να παραμείνουν κλειστές αυτήν την ημέρα ενώ ανοικτ;ew θα μείνουν τις δύο τελευταίες Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Εξαιρέσεις αποτελούν για τον Σκλαβενίτη το υπερμάρκετ στο εκπτωτικό πάρκο McArthurGlen στα Σπάτα και για τον Μασούτη το κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», το οποίο θα είναι ανοιχτό από τις 07:00 έως τις 23:00.



Ωστόσο, ορισμένα μικρότερα ή εξειδικευμένα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, προσφέροντας επιλογές στους καταναλωτές:



OK Market: Τα καταστήματα αυτής της αλυσίδας συνήθως λειτουργούν τις Κυριακές, αλλά το ακριβές ωράριο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.



AB Shop & Go: Αυτά τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 08:00 έως τις 23:00.



Επιπλέον, πολλά καταστήματα της αλυσίδας LIDL θα είναι ανοιχτά, με ωράρια που ενδέχεται να διαφέρουν: κάποια από τις 11:00 έως τις 20:00 και άλλα από τις 11:00 έως τις 18:00. Συνιστάται να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της αλυσίδας και, πληκτρολογώντας την περιοχή που σας ενδιαφέρει, να ενημερωθείτε για το ακριβές ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.

Το ωράριο καταστημάτων την Κυριακή 15/12

Σημειώνεται πως τα εμπορικά κέντρα, μεγάλες αλυσίδες όπως Zara κλπ, Attica, Mall και λοιπά, θα είναι ανοιχτά στις 15 του μήνα όπως και τις επόμενες Κυριακές.

Έτσι, εμπορικά καταστήματα στην Ερμού και σε άλλες αγορές θα λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο 11:00-18:00, ενώ τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες, από τις 11:00 έως τις 20:00.

Τα εμπορικά κέντρα λειτουργούν ως εξής:

The Mall Athens: 11:00-20:00

Athens Metro Mall: 11:00-20:00

Golden Hall: 11:00-20:00

Designer Outlet Athens (McArthurGlen): 11:00-20:00

Attica: 11:00-20:00

Notos: 11:00-20:00

Riverwest: 11:00-20:00

IKEA: 11:00-20:00

Πρεμιέρα στις 12/12 για το εορταστικό ωράριο 2024

Οι εμπορικοί σύλλογοι της Αθήνας και του Πειραιά ανακοίνωσαν το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, καθώς τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά με διευρυμένο ωράριο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Κυριακών, από τις 12 Δεκεμβρίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Σε όλη τη χώρα, σε κάθε πόλη μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μια οργανωμένη, σοβαρή και ενόψει των εορτών στολισμένη εμπορική αγορά, η οποία περιμένει τους καταναλωτές για να γιορτάσουν μαζί. Ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα της εορταστικής περιόδου θα είναι θετικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τόσο το έχουν ανάγκη και με υγεία και λιγότερα προβλήματα θα υποδεχθούν το νέο έτος. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά».

Αναλυτικά το ωράριο για κάθε μέρα:

ΠΕΜΠΤΗ 12/12/24 09:00-21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/12/24 09:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12/24 09:00-18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12/24 11:00-18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12/24 09:00-21:00

ΤΡΙΤΗ 17/12/24 09:00-21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12/24 09:00-21:00

ΠΕΜΠΤΗ 19/12/24 09:00-21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/24 09:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/24 09:00-18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/24 11:00-18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/12/24 09:00-21:00

ΤΡΙΤΗ 24/12/24 09:00-18:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/12/24 ΑΡΓΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/12/24 ΑΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12/24 09:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12/24 09:00-18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12/24 11:00-18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/24 09:00-21:00

ΤΡΙΤΗ 31/12/24 09:00-18:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/1/25 ΑΡΓΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/1/25 ΚΛΕΙΣΤΑ

Θεσσαλονίκη: Από 14 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο

Από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της Θεσσαλονίκης για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2024, σύμφωνα με το οποίο τις Κυριακές 15,22 και 29 οι έμποροι θα μπορούν να σηκώσουν... ρολά από το πρωί μέχρι και τις 18:00.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει του ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις Κυριακές 15 και 22 Δεκεμβρίου, οι καταστηματάρχες θα μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις του από τις 11:00 το πρωί μέχρι και τις 18:00 το απόγευμα, ενώ στις 29/12 έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν ρολά μία ώρα νωρίτερα, στις 10:00 το πρωί.

Το διάστημα από τις 16/12 έως και τις 20/12, τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργούν από τις 10:00 το πρωί μέχρι και τις 21:00 το βράδυ, ενώ στις 21/12 θα κλείσουν τρεις ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 18:00.



Παραμονή των Χριστουγέννων 24/12 και της Πρωτοχρονιάς 31/12, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 10:00 το πρωί μέχρι και τις 18:00 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.



Ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ κατεβασμένα θα έχουν τα ρολά τους στις 26/12 και ο ΕΣΘ προτείνει το ίδιο να συμβεί και στις 2/12.