Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει με δήλωση του ότι τα συμφέροντα ασφαλείας της Ελλάδας διαφυλάχθηκαν επαρκώς στο τέλος αυτής της μακράς διαδικασίαςκαι ότι η Ελλάδα είναι ικανοποιημένη που το ΝΑΤΟ θα αναδειχθεί ισχυρότερο.

Σε δήλωση του στη Λένα Αργύρη της ΕΡΤ και στον Μιχαήλ Ιγνατίου της Hellas Journal, ο Πρωθυπουργός σημειώνει τα εξής:

«H Ελλάδα καλωσορίζει τα θετικά βήματα προς την από μακρού αναμενόμενη προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και προσβλέπει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τη Συμμαχία, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο.



Στο ίδιο πνεύμα, η Ελλάδα υποστηρίζει τη συνολική ενίσχυση του ΝΑΤΟ, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις ανησυχίες όλων των κρατών-μελών για την ασφάλειά τους.





Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.».

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – Statement by Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis to Hellas Journal:

“Greece welcomes the positive steps towards the long overdue accession of Sweden in NATO and looks forward to the completion of the process. This will further enhance the Alliance, which is extremely important, especially in the present geopolitical context.

In the same spirit, Greece supports the overall strengthening of NATO taking into consideration the security concerns of all member States.



Greece will continue to work for security, peace and stability in the Eastern Mediterranean, in the framework of NATO and the EU”.