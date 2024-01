Τις λεπτομέρειες τόσο της ελληνικής πρότασης για την ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων F-35 όσο και της πρότασης της Τουρκίας για την αγορά και τον εκσυγχρονισμό των F-16, δίνει στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια (DSCA) του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Ελλάδα έχει εκδηλώσει την πρόθεση αγοράς συνολικά 40 μαχητικών 5ης γενιάς μαζί με την υλικοτεχνική υποστήριξή τους, με το πρόγραμμα να αγγίζει τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως υπογραμμίζει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας τόσο η περιγραφή της «παραγγελίας» όσο και το τελικό κόστος σε δολάρια αφορά την υψηλότερη εκτιμώμενη ποσότητα και αξία με βάση τις αρχικές απαιτήσεις, και σημειώνει ότι «η πραγµατική αξία θα είναι χαµηλότερη ανάλογα µε τις τελικές απαιτήσεις, την αρµόδια αρχή του προϋπολογισµού και την υπογεγραµµένη συµφωνία πώλησης, εάν και εφόσον συναφθεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με στόχο την υπογραφή της τελικής σύμβασης ο αριθμός των μαχητικών αεροσκαφών θα είναι αρκετά μικρότερος. Αρχικά η πρόθεση της Αθήνας ήταν η αγορά 20 μαχητικών με μελλοντική option αγοράς ακόμη 20 αεροσκαφών. Ωστόσο, πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο τελικός αριθμός των F-35 που θα ενισχύσουν την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα είναι πιθανότατα μικρότερος των 20.

H DSCA, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη πώληση υποστηρίζει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και δεν μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Η ανακοίνωση της DCSA

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε απόφαση με την οποία εγκρίνει πιθανή Στρατιωτική Πώληση Εξωτερικού προς την Κυβέρνηση της Ελλάδας αεροσκαφών F-35 Joint Strike Fighter Conventional Take Off and Landing (CTOL) και συναφούς εξοπλισμού, με εκτιμώμενο κόστος 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια παρέδωσε σήμερα την απαιτούμενη πιστοποίηση με την οποία ενημερώνει το Κογκρέσο για την πιθανή αυτή πώληση.

Η κυβέρνηση της Ελλάδας ζήτησε να αγοράσει έως σαράντα (40) αεροσκάφη F-35 Joint Strike Fighter Conventional Take Off and Landing (CTOL) και σαράντα δύο (42) κινητήρες Pratt & Whitney F135-PW-100 (40 εγκατεστημένοι, 2 ανταλλακτικοί).

Περιλαμβάνονται επίσης: AN/PYQ-10 Simple Key Loaders- ενσωματωμένες συσκευές ασφαλών επικοινωνιών KGV-135A- Συσκευές ενεργοποίησης φυσιγγίων/συσκευές ενεργοποίησης προωθητικού υλικού (CAD/PAD)- φυσίγγια ώθησης, chaff και φωτοβολίδες- εξομοιωτές πλήρους αποστολής και εκπαιδευτές συστημάτων- συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και υποστήριξη εργαστηρίου επαναπρογραμματισμού- συστήματα διαχείρισης και υποστήριξης εφοδιασμού- συστήματα ανίχνευσης, εντοπισμού και στόχευσης απειλών, Υποστήριξη υλικοτεχνικής υποστήριξης αναδόχου (CLS)- διαβαθμισμένο λογισμικό και υποστήριξη ανάπτυξης, παράδοσης και ολοκλήρωσης λογισμικού- υποστήριξη μεταφοράς, πορθμείου και ανεφοδιασμού- εμπορευματοκιβώτια όπλων- εξοπλισμός υποστήριξης και υποστήριξης αεροσκαφών και πυρομαχικών- υποστήριξη και εξοπλισμός ολοκλήρωσης και δοκιμών- υποστήριξη προγράμματος βελτίωσης εξαρτημάτων (CIP)- συστήματα και εξοπλισμός ασφαλών επικοινωνιών, πλοήγησης ακριβείας και κρυπτογραφίας.

Υποστήριξη του προγράμματος βελτίωσης εξαρτημάτων κινητήρων αεροσκαφών (CIP), συστήματα και εξοπλισμός ασφαλών επικοινωνιών, πλοήγησης ακριβείας και κρυπτογραφίας, εξοπλισμός αναγνώρισης φίλου ή εχθρού (IFF), ανταλλακτικά επισκευής, αναλώσιμα και αξεσουάρ, καθώς και υποστήριξη επισκευής και επιστροφής, μικρές τροποποιήσεις, συντήρηση και υποστήριξη συντήρησης, εκπαίδευση προσωπικού και εκπαιδευτικός εξοπλισμός, διαβαθμισμένες και μη διαβαθμισμένες δημοσιεύσεις και τεχνικά έγγραφα, εγγυήσεις και υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες υποστήριξης της αμερικανικής κυβέρνησης και της μηχανικής, τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και άλλα συναφή στοιχεία υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης προγραμμάτων. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών με τη βελτίωση των αεροπορικών δυνατοτήτων και της διαλειτουργικότητας ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ που αποτελεί δύναμη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη.

Η προτεινόμενη πώληση αυτού του εξοπλισμού και της υποστήριξης δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Οι κύριοι ανάδοχοι θα είναι η Lockheed Martin Aeronautics Company, Fort Worth, TX, και η Pratt & Whitney Military Engines, East Hartford, CT. Ο αγοραστής ζητά συνήθως αντισταθμίσεις. Οποιαδήποτε συμφωνία αντιστάθμισης θα καθοριστεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του αγοραστή και του αναδόχου.

Η υλοποίηση αυτής της προτεινόμενης πώλησης δεν θα απαιτήσει την αποστολή επιπλέον εκπροσώπων της αμερικανικής κυβέρνησης ή του εργολάβου στην Ελλάδα.

Η προτεινόμενη πώληση δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ.

Η περιγραφή και η αξία σε δολάρια αφορά την υψηλότερη εκτιμώμενη ποσότητα και αξία σε δολάρια με βάση τις αρχικές απαιτήσεις. Η πραγµατική αξία σε δολάρια θα είναι χαµηλότερη ανάλογα µε τις τελικές απαιτήσεις, την αρµόδια αρχή του προϋπολογισµού και την υπογεγραµµένη συµφωνία πώλησης, εάν και εφόσον συναφθεί.

Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με την προτεινόμενη αυτή στρατιωτική πώληση εξωτερικού πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πολιτικών-Στρατιωτικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η προτεινόμενη πώληση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εκσυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία και να βελτιώσει την ικανότητά της να παρέχει την άμυνα του εναέριου χώρου της, να συμβάλει στις αποστολές του ΝΑΤΟ για τη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας και την υπεράσπιση των συμμάχων του ΝΑΤΟ και να διατηρήσει τη διαλειτουργικότητα με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Το F-35 θα αντισταθμίσει την αυξανόμενη απαξίωση άλλων αεροσκαφών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, όπως τα F-4 και τα Mirage 2000. Η Ελλάδα δεν θα δυσκολευτεί να απορροφήσει αυτά τα είδη και τις υπηρεσίες στις ένοπλες δυνάμεις της.

H DSCA για τα τουρκικά f-16

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το πρόγραμμα αφορά την απόκτηση και τον εκσυγχρονισμό αεροσκαφών F-16 και συναφούς εξοπλισμού με εκτιμώμενο κόστος 23 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρει η DSCA η πώληση αφορά 40 νέα αεροσκάφη F-16 και τον εκσυγχρονισμό των 79 υπαρχόντων αεροσκαφών F-16 σε διαμόρφωση Viper. Το αίτημα περιλαμβάνει επίσης: 32 αεροσκάφη F-16 C Block 70, 8 αεροσκάφη F-16 D Block 70 και 48 κινητήρες F110-GE-129D (40 εγκατεστημένοι, 8 ανταλλακτικοί).

Στο έγγραφο γίνεται αναφορά στον οπλισμό, όπου μεταξύ άλλων υπάρχουν: 952 προηγμένοι πύραυλοι μέσου βεληνεκούς αέρος-αέρος (AMRAAM), 864 βόμβες μικρής διαμέτρου GBU-39/B Increment 1 (SDB-1), 96 βλήματα AGM-88B υψηλής ταχύτητας (HARM), 96 κατευθυνόμενα βλήματα AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missiles (AARGM, 401 πύραυλοι AIM-9X Block II Sidewinder, 12 βόμβες γενικής χρήσης MK82 Inert Filled αλλά 850 κιτ Joint Direct Attack Munition (JDAM) KMU-556.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, η προτεινόμενη πώληση θα επιτρέψει στην Τουρκία να επεκτείνει και να εκσυγχρονίσει τον στόλο των αεροσκαφών F-16, καθώς τα παλαιότερα αεροσκάφη F-16 πλησιάζουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.