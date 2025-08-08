Φωτιά στον Καραβάδο Κεφαλονιάς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (8/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεσή τους, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Παράλληλα, το μέτωπο καίει κοντά σε σπίτια προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Περίπου στις 13:00 οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπρόσθετα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης εμοδε και 4 οχήματα.

Η αρχική ενημέρωση της υπηρεσίας έκανε λόγο 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς και επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπρόσθετα… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Στην περιοχή ήχησε το 112, το οποίο προέτρεψε όσους βρίσκονται στις περιοχές Καραβάφος, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Εκρηκτικό κοκτέιλ με θυελλώδεις ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες

Η πιο δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού ξημέρωσε σήμερα 8 Αυγούστου 2025, με τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας να βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των θυελλωδών ανέμων, που αναμένεται να φτάσουν σε ταχύτητες ακόμη και τα 100 χλμ/ώρα κατά τόπους.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή (08/08) προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: