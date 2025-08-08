Φωτιά στον Καραβάδο Κεφαλονιάς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 28 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Φωτιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (8/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος στην Κεφαλονιά.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεσή τους, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Παράλληλα, το μέτωπο καίει κοντά σε σπίτια προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Περίπου στις 13:00 οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπρόσθετα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης εμοδε και 4 οχήματα.
Η αρχική ενημέρωση της υπηρεσίας έκανε λόγο 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην περιοχή ήχησε το 112, το οποίο προέτρεψε όσους βρίσκονται στις περιοχές Καραβάφος, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.
Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Εκρηκτικό κοκτέιλ με θυελλώδεις ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες
Η πιο δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού ξημέρωσε σήμερα 8 Αυγούστου 2025, με τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας να βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.
Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των θυελλωδών ανέμων, που αναμένεται να φτάσουν σε ταχύτητες ακόμη και τα 100 χλμ/ώρα κατά τόπους.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή (08/08) προβλέπεται:
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)