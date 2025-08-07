Ροδόπη: Φωτιά στην περιοχή Μελίταινα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μελίταινα, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Παράλληλα, ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.