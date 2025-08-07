Θυελλώδεις άνεμοι έως 90 χιλιόμετρα την ώρα την Παρασκευή: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Χάρτες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (7/8) η Πολιτική Προστασία λόγω της σημαντικής αύξησης που παρουσιάζουν οι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν ταχύτητες έως τα 90 χλμ/ώρα και αναμένεται ως αποτέλεσμα να παρουσιάσουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (7/8) στην Ανατολική Στερεά θα φτάσουν τα 80 km/h, ενώ στη Νότια Εύβοια, στις Κυκλάδες και στη Νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσουν τα 90 km/h. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή (8/8) αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 100 km/h.

Ως αποτέλεσμα, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά, με κύρια χαρακτηριστικά:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.

Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δεν σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.

Μάλιστα, χάρτες εκτιμώμενης δυσκολίας ελέγχου περιστατικών φωτιάς, που αναρτήθηκαν από το Meteo.gr, τόσο για την Πέμπτη (7/8) αλλά ακόμη περισσότερο την Παρασκευή (8/8) παρουσιάζουν πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου που βρίσκονται σε ακραία κατάσταση κινδύνου.

Η πορεία και η ένταση των ανέμων από το Windy

Έκτακτη σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας

Την ίδια ώρα, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε το πρωί της Πέμπτης (7/8) ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου λόγω των θυελλωδών άνεμων με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη ενώ η Παρασκευή (8/8), θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, το Σάββατο (9/8) η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή (9/8) τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39, και τοπικά τους 40 βαθμούς. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου