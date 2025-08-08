Χάος στα λιμάνια με το απαγορευτικό απόπλου: Σε ισχύ μέχρι τα ξημερώματα - Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν σήμερα Παρασκευή (8/8) οι οποίοι φτάνουν τα 8, και τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, καθιστώντας δύσκολη την έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου από τα λιμάνια των νησιών, ενώ απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ έως τις 13:00 στο λιμάνι του Πειραιά.

Επίσης, απαγορευτικό απόπλου ισχύει και από το λιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, το λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα ενώ κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό.

Αποτέλεσμα του απαγορευτικού είναι να έχει προκληθεί ταλαιπωρία στους ανθρώπους που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν, με ουρές να έχουν σχηματιστεί στο λιμάνι του Πειραιά, Όπως λένε οι συγκεντρωμένοι, ήρθαν κανονικά στο λιμάνι καθώς δεν είχαν κάποια ενημέρωση είτε από το Λιμενικό, είτε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ότι τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι δεν θα φύγει κανένα πλοίο.

Μέχρι τη 1 τα ξημερώματα το απαγορευτικό απόπλου

Παράλληλα, όπως επισήμανε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, το απαγορευτικό απόπλου δεν αναμένεται να αρθεί μέχρι τουλάχιστον τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου καθώς «το μελτέμι συνήθως φυσάει από τις πρωινές ώρες, ενισχύεται το μεσημέρι και εξασθενεί το απόγευμα», επισημαίνοντας ότι γίνεται επαναξιολόγηση των συνθηκών ανά έξι ώρες.

Η ζώνη των ισχυρών ανέμων περιλαμβάνει:

Το νότιο τμήμα του Κεντρικού Αιγαίου,

Το στενό του Καφηρέα (Κάβο Ντόρο),

Το βόρειο Ικάριο πέλαγος και τις βόρειες Κυκλάδες.

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, οι περιοχές που πλήττονται εντονότερα είναι η Άνδρος, η Τήνος, η Μύκονος και μια ζώνη νοτίως της Χίου, με το στενό του Καφηρέα να παραμένει το επίκεντρο των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, «ασφαλείς» από τους ανέμους παραμένουν οι θαλάσσιες διαδρομές προς Χανιά, Ρέθυμνο, Σαντορίνη, Μήλο και Ρόδο.

Παράλληλα, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων, επισημαίνοντας ότι ισχυρές ριπές αναμένονται σε Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Νότιο Ευβοϊκό, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Δυτικό Κρητικό Πέλαγος.

Στην Πεντέλη οι άνεμοι έφτασαν τα 108 χιλιόμετρα την ώρα

Την ίδια ώρα θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν σήμερα Παρασκευή (8/8) τη χώρα, με τα μποφόρ να φέρνουν απαγορευτικό απόπλου εν μέσω της εξόδου των αδειούχων και «συναγερμό» για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Στην Πεντέλη οι άνεμοι έφτασαν τα 108 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ξεπέρασαν το «φράγμα» των 100 χλμ/ώρα στη Νότια Εύβοια, σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Έως τις 10:30 οι άνεμοι και εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος του λεκανοπεδίου Αττικής έχουν σημειώσει ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, με τις ριπές στην Κηφισιά να ξεπερνούν τα 70 χλμ/ώρα, με το Μαρούσι, τα Βριλήσια και το Ζεφύρι να καταγράφουν επίσης ισχυρές ριπές. Στο κέντρο της Αθήνας οι άνεμοι έως τώρα έχουν φτάσει τα 50 χλμ/ώρα.