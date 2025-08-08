Αναχωρούν ορισμένα πλοία από τον Πειραιά: Ποια δρομολόγια εκτελούνται και μέχρι πού

Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν οι επιβάτες των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς λόγω των αυξημένων μποφόρ αρκετά δρομολόγια ακυρώθηκαν ενώ άλλα αναβλήθηκαν με νέες ώρες αναχώρησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, τα πρώτα δρομολόγια με επιβάτες θα ξεκινήσουν με σημαντικές καθυστερήσεις. Από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν έως το βράδυ ορισμένα δρομολόγια ενώ από Ραφήνα και Λαύριο τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα μέχρι νεωτέρας.

Τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελούνται κανονικά και δεν έχει υπάρξει τροποποίηση.

Το πρωί εκδόθηκε νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ το οποίο προειδοποιούσε για πολύ επικίνδυνους και ισχυρούς ανέμους γεγονός που έκανε αδύνατο τον απόπλου των πλοίων από τα βασικά λιμάνια της Αττικής (Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απόγευμα της Παρασκευής 08/08, οι επιβάτες ξεκίνησαν να επιβιβάζονται στα πρώτα πλοία τα οποία θα τους μεταφέρουν στους προορισμούς τους.

Όπως έγινε γνωστό, από τον Πειραιά θα αναχωρήσει το Blue Star Delos το οποίο ωστόσο δεν θα φτάσει έως το λιμάνι της Σαντορίνης αλλά θα αλλάξει ρότα και θα εξυπηρετήσει τους επιβάτες μόνο σε Πάρο και Νάξο.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στον ιστότοπό της για την Παρασκευή 08/08:



BLUE STAR NAXOS

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 06:45, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Πάρο-Νάξο-Δονούσα-Αιγιάλη-Αστυπάλαια και επιστροφή.

BLUE STAR PAROS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR ΜYCONOS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 17:00, για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Καρλόβασι και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 07:15, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Μύκονο-Άγιο Κήρυκο-Φούρνους-Καρλόβασι και επιστροφή.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως:

Από Πειραιά 01:00, Ψαρά 07:45-07:55, Οινούσσες 09:50-10:05, Χίο 10:50-11:50, Μυτιλήνη 14:50-17:00, Λήμνο 22:10-22:40, Καβάλα 02:35.

BLUE STAR 1

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08.08.25, θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Από Πειραιά 18:30 (αντί 17:30), Πάρο 22:30-23:10, Νάξο 00:05-00:40, Ίο 01:45-02:00, Θήρα 03:20 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Μέχρι τη 1 τα ξημερώματα το απαγορευτικό απόπλου

Παράλληλα, όπως επισήμανε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, το απαγορευτικό απόπλου δεν αναμένεται να αρθεί μέχρι τουλάχιστον τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου καθώς «το μελτέμι συνήθως φυσάει από τις πρωινές ώρες, ενισχύεται το μεσημέρι και εξασθενεί το απόγευμα», επισημαίνοντας ότι γίνεται επαναξιολόγηση των συνθηκών ανά έξι ώρες.

Η ζώνη των ισχυρών ανέμων περιλαμβάνει:

Το νότιο τμήμα του Κεντρικού Αιγαίου,

Το στενό του Καφηρέα (Κάβο Ντόρο),

Το βόρειο Ικάριο πέλαγος και τις βόρειες Κυκλάδες.

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, οι περιοχές που πλήττονται εντονότερα είναι η Άνδρος, η Τήνος, η Μύκονος και μια ζώνη νοτίως της Χίου, με το στενό του Καφηρέα να παραμένει το επίκεντρο των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, «ασφαλείς» από τους ανέμους παραμένουν οι θαλάσσιες διαδρομές προς Χανιά, Ρέθυμνο, Σαντορίνη, Μήλο και Ρόδο.

Παράλληλα, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων, επισημαίνοντας ότι ισχυρές ριπές αναμένονται σε Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Νότιο Ευβοϊκό, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Δυτικό Κρητικό Πέλαγος.