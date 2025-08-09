Ταλαιπωρία τέλος: Θυελλώδεις άνεμοι αλλά χωρίς απαγορευτικό – Κανονικά αναχωρούν τα πλοία

Παρά τους θυελλώδεις ανέμους που συνεχίζουν να πνέουν και σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, δεν εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από το βράδυ άρχισε σταδιακά η αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά σχέδια πλεύσης, ώστε κάποια πλοία να προσεγγίσουν με ασφάλεια τα λιμάνια προορισμού.

Η ένταση των ανέμων, που σε ορισμένα σημεία αγγίζει ακόμη και τα 9 μποφόρ, έχει καταστήσει δύσκολες τις συνθήκες ταξιδιού, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. Έτσι οι επιβάτες νωρίς το πρωί του Σαββάτου επιβιβάστηκαν κανονικά, ενώ τα πληρώματα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Eurokinissi

Οι ταξιδιώτες ωστόσο καλούνται να είναι προσεκτικοί, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα παραμένουν δύσκολες, ενώ δεν αποκλείεται οι ισχυροί άνεμοι να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή δυσκολίες κατά την προσέγγιση σε ορισμένα λιμάνια.

Οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για πιθανές μεταβολές, καθώς η πρόγνωση του καιρού δείχνει ότι οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη τήρησης όλων των κανόνων ασφαλείας εντός των πλοίων, ειδικά κατά τον απόπλου και την προσέγγιση στα λιμάνια.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (8/8) οι ισχυροί βοριάδες που έφταναν μέχρι και τα 9 μποφόρ κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες κράτησαν δεμένα στα λιμάνια τα πλοία από το πρωί προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν προς τα νησιά. Από τα 25 προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν τελικά τα 19, ενώ αρκετοί επιβάτες προχώρησαν σε ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων