Καιρός: Μελτέμια την Κυριακή σε Αττική, Αιγαίο, Εύβοια – Κοντά στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία

Αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή 10 Αυγούστου, ωστόσο θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική. Η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα άνοδο, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα