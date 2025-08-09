Καιρός: «Εκρηκτικό» μείγμα ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών το Σάββατο – Στο «κόκκινο» η χώρα

Σήμερα Σάββατο 9 Ιουλίου η θερμοκρασία μπορεί να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, όμως ο καιρός μόνο ήρεμος δεν θα είναι. Πολύ ισχυροί άνεμοι θα σαρώσουν πολλές περιοχές, μετατρέποντας ακόμη και μια μικρή σπίθα σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μέσα σε λίγα λεπτά. Ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης φωτιάς είναι ακραίος. Κάθε απροσεξία μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ σήμερα (9/8) οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ,στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Δείτε live την πορεία του καιρού

«Κόκκινος» συναγερμός σε Αττική και άλλες 9 περιοχές σήμερα Σάββατο (9/8)

Σε κατάσταση συναγερμού για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς θα βρίσκονται και αύριο, Σάββατο (9/8) αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου με την Πυροσβεστική και τις υπόλοιπες Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), προβλέπεται

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.