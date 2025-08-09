Συναγερμός τα ξημερώματα στην Κηφισιά: Ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά – Εξετάζεται το σενάριο τσιγάρου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/8) στην Κηφισιά όταν εκδηλώθηκε -ευτυχώς- μικρής έκτασης φωτιά, που χάρη στην άμεση επέμβαση των περαστικών και της Πυροσβεστικής τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 03:30, όταν μια παρέα που περνούσε τυχαία από το σημείο αντιλήφθηκε τις φλόγες να ξεπηδούν από χαμηλή βλάστηση, παράλληλα της οδού Γεωργίου Λύρα. Χωρίς να χάσουν χρόνο, οι νεαροί έσπευσαν να δράσουν, χρησιμοποιώντας ό,τι μέσα διέθεταν για να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν εξαπλωθεί.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με οχήματα και προσωπικό να φτάνουν στο σημείο και να ολοκληρώνουν την κατάσβεση. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο που πετάχτηκε απερίσκεπτα στο σημείο.

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, σε μια περίοδο που οι θυελλώδεις άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς, ενώ η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, ειδικά τις ημέρες αυξημένης επικινδυνότητας.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

flash.gr

flash.gr

flash.gr