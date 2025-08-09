Δραματική νύχτα στην Ανατ. Αττική: Σε ύφεση τα μέτωπα, μάχη με τις αναζοπυρώσεις κάηκαν σπίτια

Δύσκολη νύχτα για τους πυροσβέστες και τους κατοίκους της Κερατέας και όμορων περιοχών με τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) να κατακαίει τα πάντα στο διάβα της.

Παρθένο δάσος και περιουσίες πολιτών έγιναν στάχτη αλλά η πιο δραματική εξέλιξη ήταν η εύρεση σορού ηλικιωμένου στην περιοχή Τογάνι Κερατέας, κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ο άνδρας ήταν 76 ετών, ενώ πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία που επικαλείται μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι έμενε μόνος του και δεν είχε επικοινωνία με τους συγγενείς του.

Από τη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, τα μηνύματα του 112 ηχούσαν το ένα μετά το άλλο για εκκένωση περιοχών ενώ παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της Πυροσβεστικής από γη και αέρα, οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους.

Μπαράζ εκκενώσεων με απανωτά «112»

Οι περιοχές που έχουν εκκενωθεί είναι: Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Χάρβαλο, Δροσιά, Δημολάκι, Συνερίνα, Παλαιά Φώκαια, ΑΤΕ, Χάρακας, Λεγρενά, Τριανταφυλλιά, Φέριζα, Όλυμπος και Θυμάρι. Οι Αρχές μέχρι τώρα έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 124 απεγκλωβισμούς κατοίκων.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσχέραναν το έργο της κατάσβεσης, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στη «μάχη» μπαίνουν και τα εναέρια μέσα, επιχειρώντας ρίψεις νερού σε καίρια σημεία για να ανακοπεί η καταστροφική πορεία της φωτιάς.

Στις 04:30 τα ξημερώματα του Σαββατού ήχησε ξανά το 112, αυτή τη φορά για εκκένωση των περιοχών, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος στο ΕΡΤΝews, το ένα μέτωπο πηγαίνει προς τη Γερακίνα στην παλαιά χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας, ένα προς τον οικισμό Καταφυγή και ένα στο Θυμάρι.

Ο ίδιος έκανε λόγο για πολύ μεγάλη καταστροφή και πάρα πολλές ζημιές, οι οποίες θα φανούν με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ ο ακριβής απολογισμός θα γίνει εφόσον τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Στο σημείο μέχρι στιγμής επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι απομακρυνθείτε προς #Αθήνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Κατέκαψε τα πάντα στον διάβα της - Εικόνες αποκάλυψης

Μέσα σε λίγες ώρες, η φωτιά στην Κερατέα και τις γύρω περιοχές μετέτρεψε έναν ζωντανό τόπο σε στάχτη. Παρθένο δάσος αφανίστηκε, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, αυτοκίνητα και αποθήκες έγιναν άμορφα κουφάρια. Οι κάτοικοι έβλεπαν ανήμποροι την πύρινη λαίλαπα να σαρώνει τα πάντα, αφήνοντας πίσω της μόνο καπνό, αποκαΐδια και σιωπή.

Η αγωνία συνεχίζεται, καθώς οι φλόγες κινούνται με αστραπιαία ταχύτητα, τροφοδοτούμενες από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που μαίνονται στην περιοχή και που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα συνεχιστούν καθολη τη διάρκεια τηw ημέρας

Δείτε φωτογραφίες

Eurokinissi

Eurokinissi

INTIME

iNTIME

INTIME

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Προσωρινή διαμονή πληγέντων

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ.

Εικόνες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κερατέα. pic.twitter.com/UXl6xwADsX — Flash.gr (@flashgrofficial) August 8, 2025

Και το Λιμενικό σε επιφυλακή σε περίπτωση εκκένωσης από θαλάσσης

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει τρία πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Αστυνομικοί διέσωσαν σκυλάκι από τις φλόγες. pic.twitter.com/LZznLVahVp — Flash.gr (@flashgrofficial) August 8, 2025

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».



Σημειώνεται ότι αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από νωρίς το μεσημέρι σε πολίτες οικισμών της περιοχής όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά , Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος.