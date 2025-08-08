Μέχρι 142 χλμ/ ώρα έφτασαν οι ριπές των ανέμων την Παρασκευή- «Κόκκινος» συναγερμός το Σάββατο

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι ριπές του ανέμου την Παρασκευή 8 Αυγούστου σε μεγάλο μέρος της χώρας, φτάνοντας μέχρι και τα 142 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ο παραπάνω αριθμός καταγράφηκε στην Παξιμάδα της Καρύστου, με την Κορυφή Πεντέλης να ακολουθεί με 135 χλμ/ώρα.

Στην Ανάφη καταγράφηκαν ριπές ανέμων 101 χλμ/ ώρα, στην Πεντέλη 100 χλμ/ώρα, στην Τήν 98 χλμ/ώρα, στην Κάρυστο 90 χλμ/ώρα, στην Παλαιοχώρα Χανίων 87 χλμ/ώρα, ενώ στον Πλακιά του Ρεθύμνου καταγράφηκαν ριπές 85 χλμ/ώρα.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Σημειώνεται ότι εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ανεξέλεγκτα παραμένουν τα πύρινα μέτωπα σε Κερατέα και Ηλεία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση. Υπενθυμίζεται, ότι ένας ηλικιωμένος έχασε την ζωή του εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που πλήττει την Αττική. Παράλληλα, πολλά σπίτια στην Κερατέα έχουν τυλιχτεί στις φλόγες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καπνοί από την φωτιά στην Τουρκία έφτασαν μέχρι την Αττική, ενώ οι καπνοί της φωτιάς στην Κερατέα έγιναν ορατοί μέχρι και τα Αντικύθηρα.

«Κόκκινος» συναγερμός σε Αττική και άλλες 9 περιοχές το Σάββατο

Σε κατάσταση συναγερμού για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς θα βρίσκονται και αύριο, Σάββατο (9/8) αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου με την Πυροσβεστική και τις υπόλοιπες Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: