Τιτάνια μάχη με τα πύρινα μέτωπα στην Αρχαία Ολυμπία - Ανεξέλεγκτη η φωτιά, μπήκε στο χωριό Ηράκλεια

Ολονύκτια αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου μαίνονται τουλάχιστον πέντε πύρινα μέτωπα κι ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά έχει μπει στο χωριό Ηράκλεια, ενώ φαίνεται πως τα πρώτα σπίτια στον κάμπο της Ηράκλειας προς τον Σμίλα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ κάηκε και ένα αγροτικό αυτοκίνητο, αλλά και αποθήκες στην περιοχή. Όπως μεταφέρει το ilialive, οι στιγμές είναι δραματικές, με τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτόπουλο, να πηγαίνει πόρτα πόρτα μαζί με τις Αρχές προκειμένου να απομακρυνθούν οι πολίτες από το χωριό και να μην κινδυνεύσουν ζωές.

Φωτο: Eurokinissi

Αυτή την ώρα η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τις φλόγες που καίνε μέσα στο χωριό.

Eurokinissi

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Χελιδόνι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες να περιορίσουν το μέτωπο. Αρχικά επιχείρησαν 80 πυροσβέστες, τρεις ομάδες ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα και εννέα εναέρια μέσα. Ωστόσο λόγω των ανέμων η φωτιά «ξέφυγε» και παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη συνέχεια ενισχύθηκαν, δεν κατέστη εφικτό να οριοθετηθεί η πυρκαγιά.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα ενώ νωρίτερα από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το ilialive εξάλλου, λόγω της δραματικής κατάστασης στην περιοχή αναμένεται η άφιξη και του υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στο σημείο.

Εγκλωβισμός ατόμου στο Χελιδόνι

Νωρίτερα, ένα άτομο εγκλωβίστηκε στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο, ωστόσο ο εγκαυματίας τελικά απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Φωτο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI

Από νωρίς το απόγευμα, μηνύματα του 112 άρχισαν να ηχούν στα κινητά των κατοίκων της περιοχής. Αρχικά για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ στη συνέχεια και όσο η φωτιά συνέχιζε να κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της, δόθηκε η εντολή για εκκένωση αρκετών οικισμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στον πανικό που επικρατεί στην περιοχή, ένας πολίτης επιχείρησε να... κλέψει ένα πυροσβεστικό όχημα, προκειμένου να επιχειρήσει μόνος του για την κατάσβεση. Ο άνδρας συνελήφθη.