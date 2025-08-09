Ηλεία: Αγώνας για ζωές, σπίτια – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, αλλά ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει

Σε ύφεση είναι αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Χελιδόνι Ηλείας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας.

Μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, που συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες, η εικόνα είναι βελτιωμένη. Παρόλα αυτά σύμφωνα με τα όσα είπε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, όλοι παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, που πυροδοτούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Χελιδονιού και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε αγροτοδασικές εκτάσεις, με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι. Ωστόσο, η αλλαγή στη φορά του ανέμου την έστρεψε εκ νέου προς το Χελιδόνι, δημιουργώντας νέο μέτωπο και απειλώντας τις περιοχές της Καυκανιάς και του Λαντζοΐου.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε είναι ότι εκδοθηκαν απανωτα μηνύματα 112 για την εκκένωση περί των 10 οικισμών.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς καταστράφηκαν, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, σπίτια, αυτοκίνητα και καλλιέργειες. Ένας κτηνοτρόφος υπέστη εγκαύματα στα χέρια, στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του από τις φλόγες και εγκλωβίστηκε. Ο εγκαυματίας, απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από την περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο του Χελιδονίου.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Στην περιοχή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επιχειρούν 110 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 πεζοπόρων τμημάτων και 39 οχημάτων. Παράλληλα, η Περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια μέσα πυροσβέστης, βοηθώντας σημαντικά το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Το δύσκολο έργο των Πυροσβεστών ενισχύουν και δυνάμεις από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας και οι οποίες έλαβαν εντολή να κινηθούν άμεσα στο μέτωπο και να συμμετέχουν στην τιτάνεια προσπάθεια.

Αναστάτωση και σύλληψη

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκε και ένα περιστατικό έντασης, όταν πολίτης φέρεται να αφαίρεσε πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του, επιχειρώντας ο ίδιος κατάσβεση και αψηφώντας τον κίνδυνο. Συνελήφθη όμως άμεσα από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Πύργου.

Στέγη για όσους τη χρειάζονται

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτοπούλου, όποιος κάτοικος της Ηράκλειας έχει ανάγκη για στέγη απόψε, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, υπάρχουν διαθέσιμα 27 δωμάτια στο Olympic Village και 5 στο Olympian Altis.