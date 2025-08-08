Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Χειροπέδες σε πολίτη που πήρε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τη φωτιά

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αρχαία Ολυμπία.

Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα, ένας άνδρας εκμεταλλεύθηκε την αναστάτωση που επικρατούσε και κατάφερε να εισέλθει μέσα σε ένα πυροσβεστικό όχημα, στο οποίο δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή πλήρωμα. Μάλιστα, ο άνδρας προσπάθησε να ξεκινήσει το όχημα, προκειμένου να επιχειρήσει μόνος του για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ilialive, ο πολίτης φέρεται να προχώρησε σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια, αφαιρώντας το πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του. Ο άνδρας, φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του.



Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πολίτης συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.