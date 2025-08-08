Πύρινος εφιάλτης στην Κερατέα: Ένας νεκρός, καμένα σπίτια και νέες εστίες -Στο Θυμάρι έφτασε η φωτιά

Η καταστροφική φωτιά που ξεκίνησε από την Κερατέα, έχει εξαπλωθεί σε μέτωπο χιλιομέτρων και καίει ό,τι βρει στο πέρασμά της. Δυστυχώς, εκτός από σπίτια που κάηκαν στην περιοχή της Κερεατέας, οι άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν τη σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα σε μισογκρεμισμένο, πλινθόκτιστο σπίτι στο Τογάνι.

Ένα βίντεο που αναμένεται να ρίξει φως στο πώς ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, που ήδη έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβη στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ κοντά στο σημείο που βρέθηκε απανθρακωμένος ο ηλικιωμένος άνδρας. Πολύ κοντά στο σπίτι του θύματος, στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής εντόπισαν έναν κομμένο καλώδιο, ενώ στο ίδιο σημείο υπήρχαν πολλά ξερά χόρτα, που δεν είχαν κοπεί.

Το βίντεο που εξετάζουν οι άνδρες της Πυροσβεστικής είναι από κάμερα της περιοχής και αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία με θύμα τον ηλικιωμένο.

Αυτή την ώρα, η πυρκαγιά κινείται νοτιοανατολικά, με νέες εστίες πυρκαγιάς να ξεσπούν μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φωτιά έχει φτάσει μέχρι το Θυμάρι Σαρωνικού και τα Λεγραινά, πολύ κοντά στο παραλιακό μέτωπο.

Ενισχύθηκαν κι άλλο οι δυνάμεις

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Αρχών, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Κερατέας. Πλέον επιχειρούν 260 πυροσβέστες με δέκα ομάδες πεζοπόρων, 77 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων.

Για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος». Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ επιχειρούν στην περιοχή της πυρκαγιάς

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς, στο πλαίσιο της εν εξελίξει πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική. Στην περιοχή επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, ενώ προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση δυνάμεων, σε συνεργασία και συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου, μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Τα στελέχη του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ, παραμένοντας σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα και παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, μεριμνούν ώστε οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ να ανταποκρίνονται εγκαίρως στο κατάλληλο σημείο, σύμφωνα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται στο πεδίο.

Απεγκλωβισμοί κατοίκων και ζώων

Η Ελληνικής Αστυνομία έχει διαθέσει 136 αστυνομικούς και 63 οχήματα στο πύρινο μέτωπο, απ' όπου 124 άτομα έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία, μετά από επιχειρήσεις εκκενώσεων και απεγκλωβισμών.





Επίσης, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και 35 άτομα από γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Κεφαλογιάννης: Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του συμπολίτη μας

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε γραπτή του δήλωση, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη «για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας».



Επίσης, απηύθυνε «ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών» καθώς η κατάσταση «είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια».

Πώς κινήθηκε η φωτιά

Οι φλόγες, βοηθούμενες από τους ισχυρούς ανέμους και τη χορτολιβαδική φυτοκάλυψη της περιοχής, κινήθηκαν αστραπιαία με κατεύθυνση νότια, προς Ανάβυσσο, διαπερνώντας τους οικισμούς και κατακαίοντας σπίτια σε Χάρβαλο, Μανούτσο, Δημουλάκι, Άρη με πορεία προς Δροσιά και Σιντερίνα. Οι πευκόφυτοι θύλακες και οι ελαιόφυτες καλλιέργειες ευνόησαν τη διάσπαση του μετώπου σε μικρότερα, τα οποία επεκτάθηκαν σε πολλές κατευθύνσεις.

«Πυκνοί καπνοί, φλεγόμενα σπίτια και δένδρα, εκρήξεις, αποπνικτική ατμόσφαιρα χωρίς ορατότητα και επαρκές οξυγόνο», είναι το φόντο στο οποίο μάχονται οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θανάσης Μακροδημήτρης, αναπληρωτής αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και συντονιστής του μηχανοκίνητου εξοπλισμού Δήμου Κερατέας.





Ενημερώνει ότι όλες σχεδόν οι δυνάμεις των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και της Περιφέρειας συνδράμουν στην επιχείρηση της κατάσβεσης υπό τον συντονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Σημειώνει ότι ορισμένα πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες παραμένουν σε «πόστα» της περιοχής για λόγους πρόληψης, ενώ κάνει λόγο για «ανεξέλεγκτη κατάσταση, λόγω των θυελλωδών ανέμων».



Ο δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου μας ενημερώνει ότι γύρω στις 6 μμ οι άνεμοι παρέμεναν ισχυροί «πάνω από 7 μποφόρ και ότι το μέτωπο αποχωρούσε από τον οικισμό Άρη με στόχο τα σπίτια στον ΑΤΕ, όπου έσπευσαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, διαβεβαίωσε για την ασφαλή μετακίνηση των περίπου 40 φιλοξενουμένων του Γηροκομείου Αναβύσσου «με τρία λεωφορεία του Δήμου Σαρωνικού, σε ξενοδοχείο στην -παρακείμενη εκτός κινδύνου- περιοχή Μαύρο Λιθάρι.

Απανωτά «112»

Οι οικισμοί εκκενώθηκαν άμεσα με τη συνδρομή της Αστυνομίας, ενώ πολλά κτίσματα αποτεφρώθηκαν, με τους μόνιμους και εποχιακούς κυρίως ενοίκους τους να μεταφέρονται αρχικά προς Ανάβυσσο σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες και δομές (ΚΑΠΗ, γυμναστήρια, γήπεδα, δημοτικές αίθουσες κ.λπ.). Λίγο αργότερα, γύρω στις 5 μμ το 1112 καλούσε τους πολίτες να κινηθούν νοτιότερα προς Παλαιά Φώκαια και μισή ώρα αργότερα προς Λαγονήσι.

Σημειώνεται ότι, το 112 ήχησε στις 16:24 ενημερώνοντας τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Μαλιαστέκα και Αγίασμα να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Φέριζα και Όλυμπος προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λαγονήσι, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή από τις μεσημεριανές ώρες.



Λαγουβάρδος: Στα Αντικύθηρα έφτασαν οι καπνοί από Κερατέα

Ο διευθυντής ερευνών του ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβαρδος, σε ανάρτησή του αποτύπωσε γλαφυρά την πορεία των καπνών από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κερατέα και την Τουρκία, που έφτασαν μέχρι Σκύρο και Αντικύθηρα...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επεκτείνονται τα μέτρα της τροχαίας, με διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής Κερατέας και Σαρωνικού, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά, ενώ έχουν ενισχυθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις για την απομάκρυνση πολιτών, απ' όπου χρειαστεί και με βάση τα μηνύματα 112 που έχουν εκδοθεί.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

1) Στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.

2) Σστην Λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της οδού Βρυούλων έως την Λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.

3) Στην Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.



Επιπλέον, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα και Αγίασμα.



Για την διευκόλυνση της απομάκρυνσης πολιτών από τους οικισμούς, οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αυξηθεί σε 136 αστυνομικούς με 63 οχήματα.