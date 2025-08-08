Κεφαλογιάννης: Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον θάνατο ηλικιωμένου στην Κερατέα

Την βαθιά του οδύνη εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σχετικά με τον θάνατο ενός ηλικιωμένου από τη φωτιά που μαίνεται στην Κερατέα.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε μια πλινθόκτιστη κατασκευή, στην οποία διέμενε, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς.

Ο υπουργός, μάλιστα, έκανε λόγο για εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τεράστια μάχη με τις φλόγες.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, το 112 καθώς και τους πυροσβέστες.

Η ανάρτηση Κεφαλογιάννη

Αναλυτικά, ο υπουργός, κ. Κεφαλογιάννης, έγραψε σε ανάρτησή του: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια».