Έτσι ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα - Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών, το βίντεο που εξετάζεται

Ένα βίντεο που αναμένεται να ρίξει φως στο πώς ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο, έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, που ήδη έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβη στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ κοντά στο σημείο που βρέθηκε απανθρακωμένος ο ηλικιωμένος άνδρας. Πολύ κοντά στο σπίτι του θύματος, στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής εντόπισαν έναν κομμένο καλώδιο, ενώ στο ίδιο σημείο υπήρχαν πολλά ξερά χόρτα, που δεν είχαν κοπεί.

Το βίντεο που εξετάζουν οι άνδρες της Πυροσβεστικής είναι από κάμερα της περιοχής και αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία με θύμα τον ηλικιωμένο.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέσα σε πλινθόκτιστο σπίτι.



«Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», σχολίασε σχετικά ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης.