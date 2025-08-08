Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή από φωτιά εντοπίστηκε ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 08/08 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε φωτιά σε οικία στην Κηφισιά με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μονάδα.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην οδό Προφήτη Ηλία ενώ κατά τη διάρκεια της κατάσβεσής της, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο κτίριο ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.