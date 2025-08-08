Meteo: Μικρή βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών τη νύχτα στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δυσμενείς θα παραμείνουν μέχρι και αργά το απόγευμα οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή της Κερατέας, όπου μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά με σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες και έναν ηλικιωμένο να χάνει τη ζωή του.

Όπως σημειώνει το meteo.gr, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα βελτιωθούν ελαφρώς κατά τις νυχτερινές ώρες.

Κύριος παράγοντας είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή οι οποίοι θα συνεχίσουν να πνέουν θυελλώδεις (7-8 μποφόρ) έως και αργά το απόγευμα (19:00/20:00) της Παρασκευής 8 Αυγούστου, παρουσιάζοντας στη συνέχεια μικρή εξασθένηση (5-6 μποφόρ) έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου.

Εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς

Η αλληλεπίδραση των βόρειων ανέμων με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όπου αυτή συναντά πλούσια βλάστηση.

Στους παρακάτω χάρτες του meteo.gr παρουσιάζονται οι ριπές του ανέμου σε χιλιόμετρα ανά ώρα στις 18:00, και στις 21:00 της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, αλλά και στις 00:00 και στις 03:00 του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025.

Πηγή: meteo.gr

Σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

«Κόκκινος» συναγερμός σε Αττική και άλλες 9 περιοχές το Σάββατο

Σε κατάσταση συναγερμού για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς θα βρίσκονται και αύριο, Σάββατο (9/8) αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου με την Πυροσβεστική και τις υπόλοιπες Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: