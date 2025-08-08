Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ για την αποφυγή εισπνοής καπνού σε περίπτωση φωτιάς

Την ώρα που οι καπνοί από τη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα έχει φτάσει μέχρι τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, ενώ οι καπνοί από την πύρινη λαίλαπα στα Δαρδανέλια έχουν φτάσει μέχρι την Αττική, είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς πώς μπορεί να προστατευθεί από την εισπνοή καπνού.

Η εισπνοή των καπνών άλλωστε, ειδικά όταν πρόκειται για καπνούς που προέρχονται από πυρκαγιά, είναι ιδιαιτέρως επιβλαβείς για την υγεία του ατόμου.

Κατά τη διάρκεια μίας πυρκαγιάς, ο καπνός που παράγεται αποτελείται από πληθώρα αιωρούμενων σωματιδίων, η σύσταση των οποίων εξαρτάται από το είδος του καύσιμου υλικού. Οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή αυτών των σωματιδίων, ποικίλλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της σύστασης τους, τη διάμετρο τους, το βαθμό και τη διάρκεια έκθεσης, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, το επίπεδο της υγείας του κάθε ατόμου, καθώς και την αντίδραση του κάθε οργανισμού.



Σε γενικές γραμμές, η έκθεση στον καπνό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και επιδείνωση τυχόν αναπνευστικών και καρδιολογικών νοσημάτων. Άτομα με χρόνια αναπνευστικά, καρδιολογικά ή άλλα νοσήματα, έγκυες, ηλικιωμένοι και παιδιά βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο από τις επιπτώσεις του καπνού.

Μέτρα για την αποφυγή της εισπνοής καπνού από πυρκαγιά

O ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, συστήνει τη λήψη των παρακάτω μέτρων για την αποφυγή εισπνοής καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς:

Σε περίπτωση συνθηκών που ευνοούν την έντονη έκθεση σε καπνό, συστήνεται η απομάκρυνση από την περιοχή, εφόσον είναι εφικτό, για όσο διάστημα το φαινόμενο παραμένει έντονο.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση από την περιοχή, παραμείνετε όσο το δυνατόν περισσότερο σε κλειστούς χώρους και διατηρείστε τον εσωτερικό αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο καθαρό ακολουθώντας τις παρακάτω συστάσεις:

Διατηρείστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά, και χρησιμοποιείστε κλιματισμό ο οποίος να διαθέτει ανακύκλωση εσωτερικού αέρα και καλά συντηρημένα φίλτρα.

Αποφύγετε το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους.

Αποφύγετε τη χρήση σκούπας (ηλεκτρικής ή συμβατικής).

Σε περίπτωση απουσίας καπνού εξωτερικά αερίζουμε τους εσωτερικούς χώρους για ανανέωση του αέρα ανοίγοντας τα παράθυρα.

Αποφύγετε τις εξωτερικές δραστηριότητες για όσο διάστημα υπάρχει καπνός.



Μέτρα για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στην υγεία



Αποφύγετε την σωματική καταπόνηση.

Καταναλώστε άφθονες ποσότητες πόσιμου νερού και υγρών, ειδικά κατά τα διαστήματα έντονης παρουσίας καπνού.