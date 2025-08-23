Στην Κέα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για ξέσπασμα γαστρεντερίτιδας - Στο «μικροσκόπιο» ένας θάνατος

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έχει μεταβεί στην Κέα, από χθες, Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιήσει επιδημιολογική διερεύνηση, να λάβει βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα ώστε να εντοπίσει πιθανή πηγή αλλά και το παθογόνο που προκάλεσε το ξέσπασμα γαστρεντερίτιδας στο νησί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας παρατηρήθηκε στην Κέα ήδη από τις 12 Αυγούστου και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 250 κρούσματα.



Κατά την κορύφωση του φαινομένου καταγράφηκαν μέσα σε μία μέρα 30 επισκέψεις στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, και πλέον είναι σε ύφεση. Μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί κάποιο άτομο με συμπτώματα. Είναι κυρίως ήπια και κρατούν 2-3 μέρες.

Καθησυχάζει ο ΕΟΔΥ

Σύμφωνα με τους ειδικούς η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς οι γαστρεντερίτιδες από τον Μάιο παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα από τον ΕΟΔΥ.

Στην πλειονότητά τους τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας οφείλονται σε κάποιον ιό ο οποίος πιθανόν βρίσκεται σε μολυσμένο νερό ή σε κάποιο τρόφιμο και γίνεται η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ένας θάνατος που έχει αναφερθεί αφορά υπερήλικα με σοβαρό υποκείμενο νόσημα χωρίς να είναι σαφής η σύνδεση του θανάτου του με τη γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο, το περιστατικό διερευνάται.