Κοπάδια από μωβ μέδουσες έχουν κατακλύσει τις παραλίες της Εύβοιας

Δεκάδες μωβ μέδουσες έχουν κατακλύσει την Εύβοια και ειδικότερα στην ακτογραμμή των παραλιών Κουρέντι και Παπαθανασίου, στη Χαλκίδα.



Παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες, αρκετοί συνέχισαν να κολυμπούν, αψηφώντας τον κίνδυνο επαφής με το τσίμπημα της μωβ μέδουσας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, ερεθισμό και αλλεργικές αντιδράσεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα EVIMA.GR.



Η εμφάνιση της μωβ μέδουσας (Pelagia noctiluca) αποτελεί φαινόμενο που παρατηρείται ολοένα και πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού και των κλιματικών αλλαγών. Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν την επαφή και να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές αρχές σε περίπτωση μεγάλης συγκέντρωσης.



Η Χαλκίδα, και ειδικότερα οι παραλίες Κουρέντι και Παπαθανασίου, αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για κολύμβηση, ωστόσο το Σάββατο η εικόνα τους ήταν διαφορετική, καθώς οι μωβ μέδουσες κυριαρχούν στα νερά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και επισκέπτες.

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ εξηγεί πως οι νηματοκύστες παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα, ερύθημα, πρήξιμο, κάψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές δερμονεκρωτικές, νευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα.



Τα συμπτώματα μετά από επαφή – τσίμπημα από τη μέδουσα μπορεί να είναι πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις εμφάνιση σε μέρος του δέρματος σας το αποτύπωμα της μέδουσας, ναυτία, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός, διάρροια, σπασμός των βρόγχων, δύσπνοια.



Σε περίπτωση εμφάνισης συστηματικών συμπτωμάτων (σπάνια) όπως: υπόταση, εισπνευστικός συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα – εκτεταμένο κνιδωτικό εξάνθημα, διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας – συνείδησης , έμετος, είναι επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που σάς τσιμπήσει μωβ μέδουσα: