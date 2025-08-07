Επεκτείνονται οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες - Αναφορές για εμφάνιση σε Τζια και Μύκονο

Συναγερμό σε κατοίκους και αρμόδιους οργανισμούς έχει σημάνει η επιστροφή των μωβ μεδουσών στις θάλασσες της χώρας τ φετινό καλοκαίρι.

Οι πολίτες, μάλιστα, φροντίζουν να καταγράφουν τα σημεία, όπου εντοπίζουν τα θαλάσσια είδη.

Σημειώνεται ότι μέσα στον Ιούλιο καταγράφηκαν επεκτάσεις των μωβ μεδουσών στις Κυκλάδες και τον Κορινθιακό, καθώς υπήρχαν αναφορές σε Κέα και Μύκονο.

Ωστόσο, στα καλά νέα, ο Παγασητικός και οι Σποράδες είναι καλύτερα από τον Ιούνιο.

Σε ανάρτηση που έκανε το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας επισημαίνει ότι: «Τα καλά νέα είναι πως ο Παγασητικός και οι Σποράδες είναι αρκετά καλύτερα από τον Ιούνιο. Ο Νότιος Ευβοϊκός αρχίζει να δείχνει καταγραφές, και βλέπουμε επεκτάσεις προς τις Κυκλάδες και τον Κορινθιακό».

Δείτε τον χάρτη με την εμφάνιση των μωβ μεδουσών.

Πώς είναι η μωβ μέδουσα - Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει

Η μωβ μέδουσα ή pelagia noctiluca μπορεί επίσης να είναι ροζ-μωβ ή ακόμα και διάφανη.

Η «καμπάνα» της έχει διάμετρο 5–12 εκατοστά. Έχει χαρακτηριστική καμπανοειδή μορφή με «κυματιστή» επιφάνεια και 8 μακριά πλοκάμια που μπορούν να φτάσουν και τα 2 μέτρα.

Το όνομα noctiluca σημαίνει «νυχτερινό φως», γιατί έχει ικανότητα να φωσφορίζει στο σκοτάδι.

Η μωβ μέδουσα φέρει κνιδοκύτταρα (μικροσκοπικές τοξικές βλόνχες) στα πλοκάμια της, τα οποία απελευθερώνουν δηλητήριο όταν αγγίξουν το δέρμα.

Τι προκαλεί το τσίμπημα;

Έντονο τσούξιμο και κάψιμο (σαν εγκαύματα)

Κοκκινίλα, πρήξιμο και γραμμικά εξανθήματα

Σε ευαίσθητα άτομα μπορεί να προκαλέσει:

Ναυτία

Ζάλη

Δυσκολία στην αναπνοή

Αναφυλαξία (σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις)

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει: