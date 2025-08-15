Σύρος: Επίθεση από θαλάσσιες ανεμώνες στο «Δελφίνι» – Στο νοσοκομείο παιδί μετά από τσίμπημα

Αναστάτωση επικράτησε την Πέμπτη στην παραλία «Δελφίνι» της Σύρου, όταν δύο λουόμενοι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, δέχθηκαν τσίμπημα από επικίνδυνες θαλάσσιες ανεμώνες που βρίσκονται πάνω σε πέτρες μέσα στη θάλασσα.

Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις και ιατρική φροντίδα, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων συμβάντων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το cyclades.gr, η άμμος της παραλίας δεν κρύβει κίνδυνο, όμως οι λουόμενοι καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν πλησιάζουν ή πατούν σε βραχώδη σημεία, καθώς οι ανεμώνες μπορούν να προκαλέσουν έντονο πόνο. Η χρήση υποδημάτων θαλάσσης θεωρείται απαραίτητη, ενώ αρκετοί προτείνουν την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την παρουσία τους στην περιοχή.



Η εμφάνιση των θαλάσσιων ανεμώνων στο «Δελφίνι» δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, όμως η αύξηση των περιστατικών έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στους επισκέπτες όσο και στις τοπικές αρχές.

Οι επικίνδυνες ανεμώνες

Οι θαλάσσιες ανεμώνες, αν και εντυπωσιακές στο χρώμα και το σχήμα τους, κρύβουν έναν μικρό αλλά υπολογίσιμο κίνδυνο για τους λουόμενους. Πρόκειται για θαλάσσιους οργανισμούς συγγενείς με τις μέδουσες, οι οποίοι διαθέτουν κνιδοκύτταρα , ειδικά κύτταρα που εκκρίνουν τοξίνες για να ακινητοποιήσουν τη λεία τους. Όταν το ανθρώπινο δέρμα έρθει σε επαφή μαζί τους, μπορεί να προκληθεί έντονος πόνος, κοκκίνισμα και πρήξιμο, ενώ σε πιο σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται αλλεργικές αντιδράσεις. Ζουν κυρίως πάνω σε βράχους και πέτρες μέσα στη θάλασσα, γι’ αυτό οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να αποφεύγουν την άμεση επαφή και να χρησιμοποιούν υποδήματα θαλάσσης για μεγαλύτερη προστασία.