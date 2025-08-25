Γαστρεντερίτιδα στην Κέα: Τον νοροϊό «δείχνουν» οι επιστήμονες - Τα μέτρα πρόληψης και τα συμπτώματα

Η πλειοψηφία των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Τζια ήταν ελαφριάς μορφής, ενώ ελάχιστοι εμφάνισαν πυρετό, σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Πειραιώς. Στο νησί βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προκειμένου να πραγματοποιήσει επιδημιολογική διερεύνηση.

Μιλώντας στο ERTNews η κ. Παγώνη τόνισε ότι «οι διακοπές συνεχίζονται, δεν υπάρχει πανικός». Μάλιστα, μίλησε γι’ αυτά τα μικρά μέτρα που πρέπει να παίρνουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να προφυλαχτούμε από την ιογενή γαστρεντερίδα, η οποία μεταδίδεται εξαιρετικά γρήγορα. Στα μέσα αυτά περλαμβάνεται το πλύσιμο χεριών, η καθαριότητα, ενώ τόσο για τους ηλικιωμένους όσο και για τα μικρά παιδάκια χρειάζεται προσοχή στην αφυδάτωση.

Παράλληλα, και ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, τόνισε ότι ο νοροϊός είναι ο «συνήθης ύποπτος» για την οξεία γαστρεντερίτιδα. Η λοίμωξη που προκαλείται μεταδίδεται εύκολα μέσα από τα μολυσμένα τρόφιμα ή το νερό, με την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες ή ακόμη και από άτομο σε άτομο. «Συνήθως μεταδίδεται αρκετά εύκολα καθώς έχει ανθεκτικότητα στα αντισηπτικά και δεν σκοτώνεται με απλά πανάκια που βάζουμε στα χέρια μας».

Υπενθυμίζεται ότι στην Κέα τα κρούσματα έφτασαν τα 30 ημερησίως. Συγκεκριμένα για την περίπτωση της Κέας, ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε: «Δεν γνωρίζω κιόλας αν το νερό της Τζιάς θεωρείται πόσιμο, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι όταν υπάρχει μια τέτοια έξαρση, ο κόσμος για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τον ενημερώσουν οι αρχές, να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό». «Δεν μεταδίδεται εύκολα μια τροφική δηλητηρίαση σε τόσο μεγάλη κλίμακα, αλλά αυτός που προετοιμάζει την τροφή θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό μέσω του φαγητού. Αυτό θα ήταν κάτι αρκετά περιορισμένο και δεν θα αφορούσε ένα ολόκληρο νησί», πρόσθεσε.

Τι είναι ο νοροϊός και πόσο διαρκούν τα συμπτώματα;

Όπως σημειώνει το News4health.gr, ο νοροϊός είναι μια ιογενής λοίμωξη, ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους γαστρεντερίτιδας, μια κατάσταση που προκαλεί ναυτία, έμετο, διάρροια και κοιλιακές διαταραχές.

Αντίθετα με άλλους ιούς και ασθένειες δεν προκαλεί πυρετό. Πολλά από τα συμπτώματα διαρκούν μόνο δύο ή τρεις ημέρες και ενώ μπορεί να εμφανιστούν και να φύγουν αρκετά γρήγορα σε σύγκριση με άλλους ιούς, κατά τη διάρκεια του χρόνου που είναι παρόντα, μπορεί να είναι εξαιρετικά άβολα.

Γνωστός και ως «γρίπη του στομάχου», τα συμπτώματα του εμφανίζονται αρκετά γρήγορα μετά τη μόλυνση. Μετά την έκθεση στον ιό, ένα άτομο θα εμφανίσει συνήθως συμπτώματα 12-48 ώρες αργότερα και οι περισσότεροι άνθρωποι θα αρχίσουν να εμφανίζουν βελτίωση μέσα σε 1-3 ημέρες.