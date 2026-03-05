Στο «κόκκινο» η κίνηση: Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σημαντικές καθυστερήσεις φέρνει για τις μετακινήσεις η κίνηση που είναι ήδη αυξημένη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αττικής. Στο επίκεντρο της συμφόρησης βρίσκεται η Λεωφόρος Κηφισού, όπου η ροή των οχημάτων είναι εξαιρετικά αργή και στα δύο ρεύματα, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο τμήμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω.

Παράλληλα, έντονη επιβάρυνση καταγράφεται στη Λεωφόρο Αθηνών, ειδικά στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού στον Πειραιά, ενώ οι δύο βασικοί άξονες που οδηγούν προς το κέντρο της πρωτεύουσας παρουσιάζουν επίσης εικόνα ταλαιπωρίας.

Συγκεκριμένα, η Λεωφόρος Κηφισίας είναι επιβαρυμένη και στα δύο ρεύματα, ενώ η Μεσογείων εμφανίζει προβλήματα από το ύψος του Χολαργού μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στο ρεύμα προς Μεσόγεια η κίνηση είναι αυξημένη μέχρι το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Επιπλέον, οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αγία Παρασκευή.

Στον αντίποδα, μια σαφώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι οδικοί άξονες στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου. Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προσκόμματα, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των οχημάτων.

Τέλος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η Αττική Οδό, η οποία αποτελεί μέχρι αυτή την ώρα την πιο αξιόπιστη λύση για όσους επιθυμούν να αποφύγουν το κέντρο αντιμετωπίζει μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.