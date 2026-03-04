Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Με το πόδι στο φρένο λόγω της κίνησης είναι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου οι οδηγοί που κινούνται με τα οχήματά τους στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Η κυκλοφορία είναι αυξημένη στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Ειδικά στο τμήμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω.

Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι επιβαρυμένοι από αυξημένη κυκλοφορία, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στη λεωφόρο Αθηνών. Στο τμήμα από Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά τα οχήματα στο ρεύμα προς Κόρινθο αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με την τροχαία αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους εξής οδικούς άξονες:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Η κίνηση είναι αυξημένη στους δυο βασικούς οδικούς άξονες που κατευθύνονται προς και από το κέντρο της Αθήνας. Στην Κηφισίας τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δυο ρεύματα, ενώ και η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και μέχρι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρουσιάζει σημάδια αυξημένης κυκλοφορίας.

Προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή. Οι βασικοί οδικοί άξονες των νοτίων προαστίων δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Η κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ομαλή είναι μέχρι αυτή την ώρα η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό.