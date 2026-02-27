Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο ξεκίνησε η Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στο Λεκανοπέδιο, με τον Κηφισό να παραμένει για ακόμη μία ημέρα στο «κόκκινο». Από νωρίς το πρωί, η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής είναι έντονη, δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις των οδηγών.

Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται και σήμερα στον Κηφισό, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια, ενώ οι καθυστερήσεις είναι εκτεταμένες και στα δύο ρεύματα.

Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη ροή των οχημάτων. Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι σταδιακά η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου καταγράφονται τμηματικές δυσκολίες και χαμηλές ταχύτητες.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας. Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας σημειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται μετ’ εμποδίων.

Παράλληλα, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονή 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.