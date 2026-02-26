Καραμπόλα 5 φορτηγών στην Αθηνών - Κορίνθου: Κυκλοφορία μόνο από την αριστερή λωρίδα

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε καραμπόλα πέντε φορτηγών που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Ασπρόπυργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται αποκλειστικά από την αριστερή λωρίδα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις. Οι ουρές των οχημάτων ξεπερνούν τα έξι χιλιόμετρα, ξεκινώντας από το ύψος του σταθμού της ΕΥΔΑΠ και φτάνοντας έως το σημείο του τροχαίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και γερανοί, προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό και να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η ροή της κυκλοφορίας.