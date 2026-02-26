Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος - 19χρονος παρέσυρε και σκότωσε 69χρονο πεζό

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 69χρονο πεζό καταγράφηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος κινείτο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όταν περίπου μία ώρα πριν από τα μεσάνυχτα, παρέσυρε τον 69χρονο που βρισκόταν στο οδόστρωμα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Ο 19χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο του δυστυχήματος και συνεργάζεται με τις Αρχές, δίνοντας κατάθεση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.