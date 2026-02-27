Τροχαίο στη Θηβών: Φορτηγό έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα - Τρεις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ένα φορτηγό που κινούνταν προς Αιγάλεω πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Διασχίζοντας τη διαχωριστική νησίδα, συγκρούστηκε με τέσσερα αυτοκίνητα και σταθμευμένες μοτοσικλέτες. Το σημείο στη Λεωφόρο Θηβών μοιάζει με «βομβαρδισμένο τοπίο», καθώς σε μεγάλη απόσταση διασκορπίζονται κατεστραμμένα οχήματα και διάφορα αντικείμενα που παρέσυρε το φορτηγό μεταφορικής εταιρείας κατά την πορεία του. Οι ζημιές είναι σημαντικές και η κυκλοφορία δυσχεραίνεται, καθώς καταστράφηκε ένας φωτεινός σηματοδότης.

Οι τρεις τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος και προσπαθεί να εξακριβώσει γιατί ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.