Τροχαίο με φορτηγό στη Θηβών: «Ήταν αφρενάριστο - Σταμάτησε μόνο πάνω στα οχήματα»

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με επτά οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στην περιοχή.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή της πρόσκρουσης: «Είδα το φορτηγάκι να περνάει το κράσπεδο, να παρασύρει το φανάρι και να φτάνει πάνω στα αμάξια. Ήταν περίπου 7:20 το πρωί». Ερωτηθείς για την ταχύτητα του οχήματος, πρόσθεσε: «Αφρενάριστο ήταν, σταμάτησε μόνο πάνω στα αμάξια».

Σχετικά με τους επιβαίνοντες, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο οδηγός του φορτηγού ήταν καλά, αν και σοκαρισμένος, ενώ και οι δύο επιβαίνοντες των άλλων οχημάτων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να επικαλέστηκε απώλεια ελέγχου του συστήματος πέδησης. Στο πέρασμά του, το φορτηγό παρέσυρε φωτεινό σηματοδότη, δύο πινακίδες, προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε τρία ΙΧ και τέσσερις μοτοσικλέτες, ενώ οι αρχές διερευνούν περαιτέρω τις συνθήκες του ατυχήματος.