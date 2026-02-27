Τροχαίο στη Θηβών: Η στιγμή που το φορτηγό πέφτει πάνω σε οχήματα

Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε ένα φορτηγό στη λεωφόρο Θηβών μετά από μία τρελή πορεία. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 7 το πρωί, σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, όταν το όχημα κινούμενο επί της λεωφόρου Θηβών, στο ρεύμα προς Αιγάλεω, εξετράπη της πορείας του - για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής -«καβάλησε» τη διαχωριστική νησίδα και συγκρούστηκε με ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο οδηγός και ο συνοδηγός του ενώ το φορτηγό συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του, έσπασε τα κολωνάκια από το πεζοδρόμιο, παρέσυρε τέσσερα σταθμευμένα μηχανάκια και «καρφώθηκε» σε δύο παρκαρισμένα ΙΧ.



Στο βίντεο-ντοκουμέντο διακρίνεται το λευκό φορτηγό να ανεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πεζοδρόμιο και να προσκρούει στα σταθμευμένα αυτοκίνητα.



Ακολουθούν σκηνές πανικού με τους περαστικούς και τους καταστηματάρχες να βγαίνουν στον δρόμο για να δουν τι έχει συμβεί ενώ κάποιοι τρέχουν στην καμπίνα του φορτηγού για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

