Ηράκλειο: Έριξε εσκεμμένα το αυτοκίνητό του πάνω σε μίνι μάρκετ - Εκδίκηση μετά από... παρατήρηση

Εσκεμμένη ενέργεια και όχι τροχαίο ατύχημα φαίνεται πως ήταν η πρόσκρουση Ι.Χ. σε μίνι μάρκετ στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο Ηράκλειο, τα ξημερώματα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός φέρεται να έριξε σκόπιμα το όχημά του στη βιτρίνα του καταστήματος έπειτα από διαπληκτισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, όταν ο 47χρονος άνδρας μπήκε στο μίνι μάρκετ εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος του έκανε παρατήρηση να ολοκληρώσει γρήγορα τις αγορές του, γεγονός που φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Λίγο αργότερα επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και φέρεται να κατευθύνθηκε εσκεμμένα προς την πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Από την πορεία του οχήματος παρασύρθηκε και ένα σταθμευμένο δίκυκλο που ανήκε σε διανομέα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μέσα στο κατάστημα. Η ιδιοκτήτρια και ο εργαζόμενος γλίτωσαν τον τραυματισμό, ενώ σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές στη βιτρίνα και στον εξοπλισμό της επιχείρησης, αναφέρει το NeaKriti.

Ο 47χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο μίνι μάρκετ έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο περιστατικών παραβατικότητας. Πριν από περίπου δύο χρόνια είχε σημειωθεί απόπειρα ληστείας, όταν ένοπλος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα, ωστόσο απωθήθηκε από την ιδιοκτήτρια, ενώ σε άλλο περιστατικό άγνωστος άνδρας είχε προκαλέσει αναστάτωση προβαίνοντας σε άσεμνες πράξεις εντός του χώρου.